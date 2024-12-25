Üye Girişi
Haberler
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Asgari ücretin ardından tüm gözler yarın açıklanacak veride
Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı
Teröristleri tedavi eden doktorlar İstanbul'da yakalandı!
Suriye'de tansiyon yüksek: Birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi
Suriye'de tansiyonu yükselten iddia: Göstericilere ateş açıldı
PYD elebaşını ekrana taşıyan Nevşin Mengü için istenen ceza belli oldu
PYD elebaşını ekrana taşıyan Mengü için istenen ceza belli oldu

Tokat'ta Karın Ağrısıyla Giden Hastadan 6 Kiloluk Kitle Çıkarıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Devlet Hastanesi'nde karın ağrısı şikayetiyle başvuran Hicran Işık'ın yumurtalıklarından 6 kilogram ağırlığında kitle alındı. Ameliyatı başarıyla gerçekleştiren doktorlar, zamanında müdahalenin önemine vurgu yaptı.

Karın ağrısıyla gittiği hastanede karnından 6 kiloluk kitle çıkartıldı

TOKAT - Karın ağrısı şikayetiyle Tokat Devlet Hastanesi'nde başvuran yabancı uyruklu Hicran Işık'ın yumurtalıklarından 6 kilogram ağırlığında kitle alındı.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Aşağı Kızılözü Köyü'nde yaşayan 53 yaşındaki yabancı uyruklu Hicran Işık, karın ağrısı şikayetiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan ilk muayene ve tetkiklerde, Hicran Işık'ın yumurtalıklarında büyük bir kitle olduğu tespit edildi.

Tokat Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahlar Operatör Doktor Ahmet Topcu ve Orkun Subaşı, Hicran Işık tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatla, Işık'ın yumurtalıklarından 30x25 santim boyutlarında ve 6 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı. Ameliyatın ardından Hicran Işık sağlığına kavuştu.

Tokat Devlet Hastanesi doktorları, başarılı operasyonun ardından Hicran Işık'ın iyileşme sürecinin hızla devam ettiğini belirtti ve bu tür sağlık sorunlarına zamanında müdahalenin önemine dikkat çekti.

Tokat'ta Karın Ağrısıyla Giden Hastadan 6 Kiloluk Kitle Çıkarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - Sağlık
img

Bu nasıl koca! Küçücük çocuğun önünde anneye bu yapılır mı?
img

"Sezonu kapattı" denilen Icardi'den haber var
img

Pazarda memur maaşını sordular, cevabı hayal kırıklığı yarattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail, Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarını artıracak
İsrail hedef tahtasına koyduğu yeni ülkeyi açıkladı
Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, istifa etti
Kulüp başkanı istifa etti
Markette alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Alışveriş yapan eşine söyledikleri kasiyeri de şoke etti
Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Tuzu kuru profesörün yaptığı asgari ücret yorumuna bakın
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
Zabıtadan yemek götürdüğü vatandaşa skandal sözler
'Yakışıklı Güvenlik'i makamında ağırlayan rektöre tepki yağıyor
'Yakışıklı Güvenlik'in o makamda ne işi var? Görüntüye tepki yağıyor

Son Dakika Haberleri

Masterchef puan durumu ne? 25 Aralık Çarşamba, Erim, Semih, Beyza puanları kaç? MasterChef 4. CEKETİ ceketi kim giydi? MasterChef SON CEKETİ önlüğü kim giydi 25 Aralık Çarşamba? Antalya okullar tatil mi 26 Aralık Perşembe (Son Dakika Antalya Valiliği)? Isparta okullar tatil mi 26 Aralık Perşembe (Son Dakika Isparta Valiliği)? 09.09 saat anlamı nedir? 09 09 saat aşk anlamı 2024! Yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)? 26 Aralık Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? 26 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? BUGÜN MAÇ YOK MU? 25 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 25 Aralık 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 25 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.