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Tokat'ta 'Çare Sizsiniz' projesiyle 7 bin 56 kişi organ bağışladı

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Tokat'ta 'Çare Sizsiniz' projesiyle 7 bin 56 kişi organ bağışladı
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Tokat İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, 'Çare Sizsiniz' projesi kapsamında 7 bin 56 kişinin organ bağışında bulunduğunu ve 673 diyaliz hastasının tedavi gördüğünü açıkladı. Bıyık, Organ ve Doku Bağışı Haftası'nda bir hastanın ailesini ziyaret ederek vatandaşları bağışa davet etti.

Tokat İl Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, kentte 7 bin 56 kişinin gönüllü organ bağışında bulunduğunu, 673 diyaliz hastasının ise tedavi gördüğünü açıkladı.

Bıyık, Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında, organ bağışıyla bir hastaya yaşam umudu olan Musa Avcu'nun ailesini ziyaret ederek, duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Organ bağışının hayat kurtardığını vurgulayan Bıyık, 2019 yılında başlatılan "Çare Sizsiniz" projesi kapsamında Tokat'ta 7 bin 56 kişinin gönüllü organ bağışında bulunduğunu belirtti.

Türkiye'de yaklaşık 32 bin hastanın organ nakli beklediğine dikkati çeken Bıyık, Tokat'ta 673 diyaliz hastası bulunduğunu ve 2026 yılında 8 beyin ölümü tespiti yapıldığını bildirdi.

Vatandaşları organ bağışına davet eden Bıyık, "Bir bağış, birden fazla insana umut olabilir. Organ bağışıyla hayat kurtarabilir, bir ailenin yeniden gülümsemesine vesile olabiliriz." dedi.

Bıyık, organ bağışı işlemlerinin yetkili sağlık kuruluşlarının yanı sıra e-Devlet ve e-Nabız üzerinden de gerçekleştirilebildiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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