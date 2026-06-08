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Tokat'ta 4 kişi KKKA hastalığı teşhisiyle tedavi görüyor

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde kene ısırması sonucu KKKA hastalığı teşhisi konulan 4 kişi tedavi altına alındı. Hastaların sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 4 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.

Vücutlarına yapışan kene nedeniyle rahatsızlanan 4 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

KKKA hastalığı tanısıyla tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
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