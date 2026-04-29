Haberler

TOBB Sağlık Meclisi Başkanlığına Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOBB bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclisi Başkanlığı'na Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdür ve Başhekimi Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız seçildi.

Sağlık sektörünün farklı paydaşlarını bir araya getiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclisi, sektörün gelişimi, sürdürülebilirliği ve koordinasyonunun güçlendirilmesi açısından önemli bir platform olarak öne çıkıyor. Türkiye Sağlık Hizmetleri Meclisi Başkanlığı seçimleri Ankara'da gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucunda Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü ve Başhekimi Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, meclis başkanlığı görevine getirildi. Sarıyıldız'ın başkanlığa seçilmesiyle birlikte sağlık politikalarının geliştirilmesi ve sektörün geleceğine yön verilmesi süreçlerinde aktif rol üstlenmesi bekleniyor.

Gülçin Türkmen Sarıyıldız kimdir

1970 yılında Ankara'da doğan Gülçin Türkmen Sarıyıldız, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Genel cerrahi uzmanlık eğitimini Ankara Onkoloji Hastanesi'nde tamamladı. Ankara Çağ Hastanesi ve bağlı kuruluşlarında genel müdürlük görevini üstlenen Sarıyıldız, Ankara Liv Hospital'de kurucu genel müdür olarak görev yaptı. 2015 yılından bu yana Medicana International Ankara Hastanesi'nde genel müdür ve başhekim olarak görevini sürdüren, evli ve bir çocuk annesi Gülçin Türkmen Sarıyıldız, iyi derecede İngilizce bilmektedir. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

