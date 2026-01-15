Haberler

Tiryakiler ve esnafa kötü haber! Sigaraya yeni yasak

Tiryakiler ve esnafa kötü haber! Sigaraya yeni yasak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sigaraya yeni yasak yolda. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun geçtiğimiz gün işareti verdiği sigara yasağının detayları belli oldu. Hazırlanan yeni mevzuata göre, işletmelerin "kış bahçesi" veya "açılır-kapanır tente" adı altında sigara içilmesine izin verdiği yarı açık alanlar da yasak kapsamına alınıyor.

  • Sağlık Bakanlığı, üç tarafı kapalı olup üstü açılan veya sadece tenteyle korunan alanları 'açık alan' statüsünden çıkararak bu alanlarda sigara içilmesini yasaklamayı planlıyor.
  • Yeni düzenleme yasalaşırsa, kafe ve restoranlardaki tenteli ve kış bahçeli alanlarda sigara içilmesi yasaklanacak.
  • Denetimlerin sıkılaştırılması ve kriterlere uymayan işletmelere ağır idari para cezaları uygulanması öngörülüyor.

2008 yılında başlayan "Dumansız Hava Sahası" uygulaması, kapsama alanını genişletiyor.

Kapalı alanlarda sigara yasağının delinmesine neden olan mimari çözümler ve "yarı açık" alanlar, Sağlık Bakanlığı'nın yeni radarına girdi. Star Haber'den Canan Yıldırım'ın aktardığı detaylara göre; özellikle kafe ve restoranların vazgeçilmezi olan tenteli ve kış bahçeli alanlar için yolun sonu göründü. Düzenleme yasalaşırsa bu alanlarda sigara içilmesi yasaklanacak.

YENİ DÜZENLEME NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Düzenleme hayata geçtiğinde, üstü açılır-kapanır sistemlere sahip olan işletmelerin mekanlarını yeniden organize etmesi gerekecek. Yeni mevzuatın yasalaşması halinde, üç tarafı kapalı olup üstü açılan veya sadece tenteyle korunan alanlar artık "açık alan" statüsünden çıkarılacak ve sigara içilemeyecek. Denetimlerin daha sıkı yapılacağı ve kriterlere uymayan işletmelere ağır idari para cezalarının uygulanacağı öngörülüyor.

MEMİŞOĞLU, "ÇOK DAHA ETKİN BİR MÜCADELE BAŞLIYOR" DEMİŞTİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün bağımlılığı ve sağlıksız beslenmeyle mücadelede yeni bir yol haritası belirlediklerini duyurdu. Mevzuat düzenlemesinin kısa sürede TBMM gündemine taşınacağını belirten Memişoğlu, "Bu çalışmayla tütün bağımlılığı mücadelesini çok daha etkin hale getireceğiz. Kapalı alan tanımını ve uygulamasını netleştirerek, vatandaşlarımızı tütün dumanından korumakta kararlıyız." demişti.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu

Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik

Silivri'de tansiyon çok yüksek! Ortalık fena karıştı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

her fırsatta söylüyorum bunlar kaşınıyorlar artık

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Özel hastahanelere el at, milleti soyuyorlar. Yatıp kalkıp sigarayla uğraşıyor...Sağlık bakanı acil istifa

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Atletico Madrid'in yıldızı Galatasaray maçı öncesi takımdan ayrıldı

Atletico Madrid'de Galatasaray maçı öncesi deprem
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir

Paranın patronundan kritik mesaj: Önümüzdeki 2 ayda...
Rejim çöküyor mu? ABD'nin 'kaçış' iddiası ortalığı fena karıştıracak

Bir devir son mu buluyor? Bakanlığın iddiası gündeme bomba gibi düştü
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, 'Telefonunuzdaki en ünlü kim?' sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş

Türkiye'nin konuştuğu voleybolcu, o soruya İmamoğlu yanıtını vermiş
Atletico Madrid'in yıldızı Galatasaray maçı öncesi takımdan ayrıldı

Atletico Madrid'de Galatasaray maçı öncesi deprem
Osimhen, Nijerya'yı ikiye böldü: 118'de çıkan karar bomba

Osimhen ülkeyi ikiye böldü: 118'de çıkan karar olay oldu