Tiryakiler ve esnafa kötü haber! Sigaraya yeni yasak
Sigaraya yeni yasak yolda. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun geçtiğimiz gün işareti verdiği sigara yasağının detayları belli oldu. Hazırlanan yeni mevzuata göre, işletmelerin "kış bahçesi" veya "açılır-kapanır tente" adı altında sigara içilmesine izin verdiği yarı açık alanlar da yasak kapsamına alınıyor.
- Sağlık Bakanlığı, üç tarafı kapalı olup üstü açılan veya sadece tenteyle korunan alanları 'açık alan' statüsünden çıkararak bu alanlarda sigara içilmesini yasaklamayı planlıyor.
- Yeni düzenleme yasalaşırsa, kafe ve restoranlardaki tenteli ve kış bahçeli alanlarda sigara içilmesi yasaklanacak.
- Denetimlerin sıkılaştırılması ve kriterlere uymayan işletmelere ağır idari para cezaları uygulanması öngörülüyor.
2008 yılında başlayan "Dumansız Hava Sahası" uygulaması, kapsama alanını genişletiyor.
Kapalı alanlarda sigara yasağının delinmesine neden olan mimari çözümler ve "yarı açık" alanlar, Sağlık Bakanlığı'nın yeni radarına girdi. Star Haber'den Canan Yıldırım'ın aktardığı detaylara göre; özellikle kafe ve restoranların vazgeçilmezi olan tenteli ve kış bahçeli alanlar için yolun sonu göründü. Düzenleme yasalaşırsa bu alanlarda sigara içilmesi yasaklanacak.
YENİ DÜZENLEME NELERİ DEĞİŞTİRECEK?
Düzenleme hayata geçtiğinde, üstü açılır-kapanır sistemlere sahip olan işletmelerin mekanlarını yeniden organize etmesi gerekecek. Yeni mevzuatın yasalaşması halinde, üç tarafı kapalı olup üstü açılan veya sadece tenteyle korunan alanlar artık "açık alan" statüsünden çıkarılacak ve sigara içilemeyecek. Denetimlerin daha sıkı yapılacağı ve kriterlere uymayan işletmelere ağır idari para cezalarının uygulanacağı öngörülüyor.
MEMİŞOĞLU, "ÇOK DAHA ETKİN BİR MÜCADELE BAŞLIYOR" DEMİŞTİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün bağımlılığı ve sağlıksız beslenmeyle mücadelede yeni bir yol haritası belirlediklerini duyurdu. Mevzuat düzenlemesinin kısa sürede TBMM gündemine taşınacağını belirten Memişoğlu, "Bu çalışmayla tütün bağımlılığı mücadelesini çok daha etkin hale getireceğiz. Kapalı alan tanımını ve uygulamasını netleştirerek, vatandaşlarımızı tütün dumanından korumakta kararlıyız." demişti.