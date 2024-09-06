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Tıp dünyası şokta! Aşırı alkol tüketen adamın cinsel organı doktorlar tarafından kesildi

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ABD'de 65 yaşındaki bir diyabet hastası, aşırı alkol tüketiminin bedelini ağır ödedi. Tıp dünyasını şaşkına çeviren olaya göre Tip 2 diyabet ve prostat büyümesi teşhisi konulan adamın cinsel organı doktorlar tarafından tamamen kesildi.

Kontrol altına alınamayan tip 2 diyabet ve prostat büyümesi rahatsızlığı bulunan 65 yaşındaki hasta, "aşırı alkol tüketimi" nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde, adamın cinsel organının kangren olduğu görülmesi üzerine "toplam cinsel organ nekrozu" yapıldı.

AŞIRI ALKOL VE DİYABETİN TEHLİKELİ KARIŞIMI

Hastanın sağlık durumu yapılan testlerle stabil olarak belirlense de prostatında ciddi bir büyüme ve çok sayıda apse tespit edildi. Doktorlar, kangrenin hızlı ilerlemesi sonucu, cinsel organın tamamen alınmasına karar verdi. Bu nadir görülen durum, adamın hayatını tehlikeye atıyordu.

CERRAHİ AMELİYAT ZORUNLULUĞU

İnsülin, antibiyotik ve kan nakli tedavileri hastaya uygulanmasına rağmen, vücut bu tedavilere yanıt vermedi. Kangren olan bölgenin genişlemesiyle hastanın cinsel organı nekroza uğradı ve tamamı alındı. Bu ciddi cerrahi müdahale, üroloji uzmanları tarafından uygulandı.

DOKTORLARDAN ÖNEMLİ UYARI

Üroloji Vaka Raporları dergisinde yer alan doktor açıklamasına göre, cinsel organda lokalize iskemik kangren nadir görülen bir durum. Bu durumun sepsis riski taşıdığı ve ölümcül sonuçlara yol açabileceği ifade edildi. Ameliyat sonrası hasta taburcu edildi.

AMPUTASYON KARARI NASIL VERİLDİ?

Doktorlar, kısmi penektomi için uygun doku bulunamaması nedeniyle total penektomi yapmak zorunda kaldı. Bu durumda, hastaya ameliyatın neden gerekli olduğu ve uzun vadeli sonuçları açıklandı. Uzmanlar, diyabet ve aşırı alkol kullanımının vücutta ciddi tahribat yarattığını ve tedavi sürecini zorlaştırdığını belirtiyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Sağlık

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