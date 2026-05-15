Kanser Tedavisinde Bilgi Kirliliği Uyarısı: 'Suistimale Açık Birçok Şey Karşımıza Çıkıyor'

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. İrfan Karahan, sanal medyada kanser tedavisiyle ilgili ciddi bir bilgi kirliliği olduğunu belirterek, "Hastalarımızdan faydalanmak isteyen onları suistimal etmek isteyen insanlar da olabilir. Bu konuda bilimsel kaynakların takibinde olan profesyonel sağlık ekiplerinin, hekimlerin tavsiyelerini almalarını hastalarımızdan istirham ediyoruz. Çünkü çok fazla bilgi kirliliği var" dedi.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. İrfan Karahan, kanser tanısının yıkıcı bir süreç olabildiğini söyledi. Uzm. Dr. Karahan, "Bu teşhisi alan hastalarımız, duygu durum olarak çöküntü yaşayabiliyorlar. Burada aile desteği ve sağlık profesyonellerinin katkıları çok çok önemli. Bu işin çok fazla ayağı var. Beslenme, duygu durum düzenlemesi, hareket ve ilaçlı tedavilerin ince ayrıntıları olabiliyor. Bunlar için ilgili sağlık profesyonelleri ve profesyonel merkezlerin kurmuş olduğu ekiplerden hastalarımız faydalanabilirler. Kanser yönetimi bir takım oyunu. Hastamız, sağlık personeli ve hastanın ailesi bir ekip halinde bu süreci yönetmeye çalıştıklarında çok daha kolay oluyor. Ekibin bir parçasında aksaklık olduğunda işler çok daha zor şekilde ilerleyebiliyor. O yüzden bu takım oyuncularının hepsinin birbirini desteklemesi ve uyumlu bir şekilde çalışması bu süreci daha da kolaylaştırıyor" dedi.

'SUİSTİMALE AÇIK BİR SÜRÜ ŞEY KARŞIMIZA ÇIKIYOR'

Sanal medyada kanser hastalığıyla ilgili çok fazla bilgi kirliliği olduğunu belirten Karahan, "Sanal medyada veya dijital kaynaklarda çok ciddi bilgi kirliliğine rastlıyoruz. Hastalarımızdan faydalanmak isteyen onları suistimal etmek isteyen insanlar da olabilir. Bu konuda bilimsel kaynakların takibinde olan profesyonel sağlık ekiplerinin, hekimlerin tavsiyelerini almalarını hastalarımızdan istirham ediyoruz. Çünkü çok fazla bilgi kirliliği var. ve bilimsel olmayan ve suistimale açık bir sürü şey de karşımıza çıkıyor dijital medyada" diye konuştu.

'DOĞAL ŞEKERLERİ KISITLAMANIN BİR FAYDASI YOK'

Kanserle ilgili bazı doğru bilinen yanlışlar olduğunu, en başta da şeker tüketiminin geldiğini söyleyen Uzm. Dr. Karahan, "Öncelikle şekerle ilgili aşırı bir hassasiyet var. Tabii ki hastalarımızın obez olmaması, kilolarına dikkat etmesi, yağ durumlarına dikkat etmesi gerekiyor ama aşırı miktarda şeker kısıtlamak, kanseri kötü yönde etkilediğine dair net bir kanıtımız yok. Son araştırmalar da şekeri ciddi şekilde kısmanın, özellikle doğal şekerleri kısmanın bir faydası olmadığını gösterdi. O yüzden hastalarımızın dengeli ve düzenli beslenmesi gerekiyor. Diyetten bazı şeyleri komple çıkartması değil de dengeli ve düzenli bir şekilde beslenmeleri gerekiyor. O yüzden hayattan şekeri tamamen çıkartmak çok mümkün değil zaten. O yüzden onkoloji hastalarıyla tecrübesi olan bir diyetisyen eşliğinde ilerlemek daha doğru olabilir. Hastalarımız da kas kitlesini korumak için onların hastalıklarına ve yaş ve durumlarına göre belli miktarda hareket etmeleri gerekiyor. Tamamen hareketsiz olmak, bütün vücudun dengesini ve hastalıkla ilgili olumsuz şeylere yol açabiliyor. Bütün vücudun dengesini bozabiliyor" dedi.

'HASTA YAKINLARI PSİKOLOJİK DESTEK ALABİLİR'

Onkolojik bakımın hasta, hasta yakını ve sağlık profesyonelleri için yıkıcı olabileceğini belirten Karahan, "En çok tükenmişlik sendromu yaşayan meslek gruplarından bir tanesi de onkoloji alanında çalışan sağlık personeli. O yüzden burada bu takım oyuncularının birbirine destek vermesi çok çok önemli. Bazı durumlarda sadece hastanın değil, hasta yakınlarının da profesyonel destek alması, duygu durum açısından gerekli olabilir. Çünkü bu elementlerden bir tanesinin oyundan çıkıyor olması bütün halkayı ciddi şekilde kötü etkiliyor. Benim en önemsediğim şeyler, bu karşılıklı iş birliği ve motivasyonun devamı hem hayat kalitesini hem hastalık yönetimini daha da kolaylaştırıyor ve hepimiz için daha çekilir bir hale getiriyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı