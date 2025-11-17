Tıbben Onaylanmayan Enjeksiyonlar Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Demirhan, sosyal medyada reklam amaçlı paylaşılan ve tıbben onaylanmayan enjeksiyon uygulamalarının kalıcı sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirterek, bu konuda dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Derneğin önceki dönem başkanı Demirhan, "34. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi" için geldiği Antalya'da, son yıllarda yaygınlaşan "her derde deva enjeksiyon" anlayışının hem maddi hem de sağlık açısından ciddi riskler taşıdığını söyledi.

Son yıllarda artan "her yere bir enjeksiyon furyasının" önemli bir sorun olduğunu belirten Demirhan, "Bu furyaya baktığımızda hem maddi hem de tıbbi olarak birtakım sakıncaları var. Bunlarla ilgili bir komisyon kurduk. Hangi enjeksiyonların neye ve ne kadar fayda sağlayacağını halkımıza, uzmanlarımıza ve üyelerimize anlatmak için kurduğumuz bu kurul tamamen kanıta dayalı tıp ile sonuçları belli olan rapor hazırladı. Bu raporu, Sağlık Bakanlığımızla paylaşacağız. Kamu yararı için Sağlık Bakanlığı bizden böyle bir istekte bulundu. Halkımızın bilinçlenmesi bizim için çok önemli." şeklinde konuştu.

Sosyal medyadan yapılan reklamlara itibar edilmemesini öneren Demirhan, şunları kaydetti:

"Son yıllarda bu enjeksiyonlar, çok standart olarak kortizon ve lokal anestezik enjeksiyonlar olmakla beraber PRP ki bunun da bir sürü çeşitleri var veya daha da ileri giderek kök hücre adı altında aslında yağ dokunuzdan alınan filtre edilen kök hücrelerinin enjeksiyonu... Doğumlarda kordon kanından alınan allojenik enjeksiyonlar... Bu, dünyada bir tartışma konusu. Bu enjeksiyonlar sadece ortopedide değil, plastik cerrahiden tutun dermatolojiye, kozmetiğe kadar kullanılıyor. Sadece California'da bu enjeksiyonlar için harcanan bütçe 4 milyar dolar. Bu, 5 yıl önceki rakam. Son rakamı da bilmiyoruz. Ülkemizde de devletin hala ödemediği çünkü kanıta dayalı tıbbın bu iyidir dediği bir hadise henüz daha yok ya da bu enjeksiyon sizin bozulan kıkırdağınızı harap olan eklemi düzelteceği ile ilgili hiçbir bilgi yok."

"Enjeksiyonlara bağlı enfeksiyon' için servisler açılmış durumda"

Demirhan, uzman olmayan kişiler tarafından sosyal medyada yapılan bu yönlendirmelerin yanıltıcı olabileceğini dile getirdi.

Bazı şehir hastanelerinde sırf "enjeksiyonlara bağlı enfeksiyon" için servisler açıldığına işaret eden Demirhan, "Sosyal medyada görülen reklam amaçlı aslında yapılması da yasak olan birtakım önerileri hiçbir tıbbi görüş almadan, Sağlık Bakanlığının önerileri olmadan, uzman olmayan kişilere bunların yaptırılması bırakın iyileşmeyi kalıcı sakatlıklara yol açıyor. Bu konuda halkımızın dikkatli ve uyanık olması lazım." ifadelerini kullandı.