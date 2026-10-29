Tercan İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Hasta Hakları Günü'nde hastaları ziyaret etti

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Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Hasta Hakları Günü dolayısıyla Tercan İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalar ziyaret edildi.

Tercan İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed Fatih Irmak hastanede yataklı servislerde, polikliniklerde ve acil serviste tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaretlerde hasta haklarının korunması, hasta memnuniyetinin gözetilmesi ve sağlık hizmetlerinin etik ilkeler doğrultusunda sunulmasının önemine dikkat çekildi.

Öte yandan, hastanenin Hasta Hakları Birimi tarafından hastalara bilgilendirici broşürler dağıtılarak hasta hakları konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Hastane yönetimi, hasta haklarına saygılı, hasta memnuniyetini esas alan kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunma anlayışıyla çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı