Tepebaşı Belediyesi, vatandaşlar için sağlıklı aktiviteler gerçekleştirmek amacıyla 'Yoga ve Sağlıklı Beslenme Kampı' düzenledi. Etkinlikte yoga eğitimleri, takım çalışmaları ve sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirme yapıldı. Katılımcılar etkinlikten memnun kaldıklarını belirtti.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 'Yoga ve Sağlıklı Beslenme Kampı' düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği etkinlikler ile vatandaşlar için sağlıklı aktiviteler gerçekleştirmeye devam ediyor. Seyitgazi Yoga ve Sağlıklı Beslenme Kampı etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı etkinlikte uzman eğitmenler, yoga eğitimleri verdi. Ardından Tepebaşı Belediyesi rekreasyon ekibi tarafından takım çalışmasını geliştirecek, dikkat ve reflekse dayalı eğlenceli oyunlar oynatıldı. Etkinlikte ayrıca uzmanlar tarafından sağlıklı beslenme konusunda da önemli bilgiler verildi. Kampın ilk akşamı, Furkan The Band'in gerçekleştirdiği konser ile sona erdi. Etkinliğin ikinci gününde ise katılımcılar sabah saatlerinde yoga yapıp, mandala etkinliğine katıldı.

Katılımcılar çok memnun kaldı

Etkinlikte konuşan Erhan Güzel, "Etkinlik çok güzel, hayatımda ilk kez yoga ve meditasyon etkinliğine katıldım. Çok farklı ve güzel buldum, hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Eğitmenlerimiz de çok ilgili ve açıklayıcılardı. Ortam çok güzel, doğa içinde olmak çok hoş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Deniz Demirçe adlı vatandaş ise, "Çok güzel vakit geçirdik. Tepebaşı Belediyesi'nin yoga etkinliklerine katılıyorum zaten. Çok güzel bir grup ve güzel bir etkinlik oldu. Devamının gelmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlikle ilgili memnuniyetini dile getiren Sinem Tan, "Harikaydı, muhteşemdi. Buradan ayrıldığımda yenilenmiş olarak döneceğim şehre. Her şey çok güzel düzenlenmiş, kusursuzdu. Belediye Başkanımız Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Her şey insanın içine dönmesi ile başlıyor ve yoga harika bir şey" şeklinde konuştu.

Emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Melda Ergün, "Tepebaşı'nın etkinliklerine katılıyorum burası da dolu dolu geçiyor. Sağlıklı, iletişimi harika bir etkinlik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Anlatılmaz, yaşanır diyorum" sözlerini kullandı.

Sonraki etkinlikleri de takip edeceğini belirten Zeren Özkan ise, "Benim için çok keyifliydi. Nefes çalışmaları ve egzersizler bana çok iyi geldi. Bundan sonraki etkinlikleri de takip edeceğim çok beğendim" diye konuştu.

Katılımcılardan İnsu Yücel ise, "Bir sağlık personeli olarak burada olmaktan çok mutluyum. Sosyal belediyecilik bu demektir. Tepebaşı'nda ve Eskişehir'de olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR