Tepebaşı Belediyesi ev hayvanı satış yerleri için eğitim semineri düzenledi

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü tarafından ev hayvanı satış yeri açacaklar için eğitim semineri düzenlendi. Seminerde satış yeri bakımı ve eğitim yerleri ile ilgili bilgiler verildi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından ev hayvanlarının satış yerlerinde uygulanacak kurallar, bu hayvanların bakımı ve korunması konulu eğitim semineri düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü tarafından ev hayvanı satış yeri açacaklar için eğitim semineri düzenlendi.

Tepebaşı Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen eğitim seminerine, Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuray Çayır, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünde görevli Şef Ekrem Ulu, İl Tarım Müdürlüğü Veteriner Hekim Fatih Koçak, Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri ve ilgililer katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuray Çayır, "Tepebaşı Belediyesi olarak sahipsiz hayvanlar konusunda üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Geçici bakımevimizde 2009'dan bu yana 19 bin 416 kısırlaştırma, 12 bin 553 sahiplendirme yapılmıştır. Canlılarla çalışmak ayrı bir hassasiyet ister. Sizlerin de gerek iş hayatında gerekse günlük hayatınızda onlara karşı hassasiyetle yaklaştığınızı biliyorum. Eğitim seminerinin sizler için faydalı geçmesini diliyorum" dedi.

SATIŞ YERİ BAKIM VE EĞİTİM YERLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLDİ

Açılış konuşmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğünde görevli Şef Ekrem Ulu, yaptığı sunumda Avrupa Hayvan Hakları Sözleşmesi'nden, Hayvanları Koruma Kanunu'ndan ve hayvanların korunmasıyla ilgili yönetmelikten söz etti.

İl Tarım Müdürlüğü Veteriner Hekim Fatih Koçak ise ev hayvanı satış yeri, bakım ve eğitim yeri açacaklar için sağlanması gereken şartlardan bahsetti. Satış, bakım ve eğitim yerlerinde hayvanlara uygun şartların sağlanması gerektiğinden söz eden Koçak, hijyen kurallarına ve bakım kurallarına uyulması gerektiğine vurgu yaptı. Koçak ayrıca veteriner hekimlerin görev ve sorumluklarına değindi.

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden Veteriner Hekim Melike Gümgümcü de hayvan davranışları, bakım ve beslenme konularında bilgi verdi. Gümgümcü ayrıca hayvan hastalıklarından, hastalığın bulaşma yollarından ve hayvanlara önerilen aşılardan bahsetti.

Eğitim semineri soru cevap bölümünün ardından eğitim alan ilgililere katılım belgesi verilmesiyle son buldu.