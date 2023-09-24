Tepebaşı Belediyesi Alzheimer hastaları için piknik düzenledi

Tepebaşı Belediyesi tarafından 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla Melih Savaş Yaşam Köyü'nde bulunan Alzheimer Konukevi'nde Alzheimer hastalığı ile mücadele eden vatandaşlar ve aileleri için piknik düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi'nin Alzheimer hastası vatandaşların ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Alzheimer Konukevi, Aşağı Söğütönü Mahallesi'nde bulunan Melih Savaş Yaşam Köyü'nde hizmet vermeye devam ediyor. Melih Savaş Yaşam Köyü'nde 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle düzenlenen piknikte ise hem hastalar hem aileleri güzel bir gün geçirdi. Yaklaşık 300 kişinin yer aldığı piknikte Aytaç Karausta ve orkestrası katılımcılara müzik şöleni yaşattı. Gönüllerince eğlenen hasta ve yakınları, düzenlenen organizasyondan dolayı Tepebaşı Belediyesi'ne ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

"Herkese örnek olsun"

Ailelerden Yalçın Akdemir, "Buraya tavsiye üzerine geldik, müracaat ettik ve sağ olsunlar kabul ettiler. Babam 2 buçuk senedir burada kalıyor. Gayet memnunuz. Evde burada bakıldığı gibi bakılmaz. Alzheimer hastasına evde bakmak çok zor. Allah Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'tan razı olsun. Herkese örnek olsun. Gayet güzel bir hizmet. Burayı Alzheimer hastası olan tüm ailelere öneririz" dedi.

"Kendi anne babaları gibi ilgileniyorlar"

Hülya Dalgın ise, "Böyle bir kurum imkanı sağladıkları için öncelikle Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a daha sonra emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Alzheimer hastası ile yaşamak çok zor, bunu ancak yaşayan anlar. 7/24 yanında olmamız gerekiyor. En sonda burayı duydum ve müracaat ettim. 3 buçuk yıldır burada. O kadar memnunum ki. Annem çok mutlu. Yalnız bırakmak zorunda kaldığım için onu evde mutlu edemiyordum. Şimdi annemi mutlu görmek, sağlık konusunda ilgilenildiğini ve her an yanında birinin olduğunu bilmek bizi de çok mutlu ediyor. Ayrıca burada çalışan görevliler de hastaları çok seviyorlar, kendi anne babaları gibi ilgileniyorlar. Keşke bütün ülkemizde fazla olsa, hasta ve yakınları mağdur olmasa" diye konuştu.

"Ahmet başkanın bu hizmeti çok değerli"

Göksel Kanatlı ise babasının 6 aydır konukevinde olduğunu belirterek, "Burası çok başarılı bir kurum. Biz çok araştırdık. Tepebaşı Belediyesi verdiği bu hizmeti çok gönülden yapıyor. Gerek bakım gerek duygusal bakım. Babamda çok iyi ilerleme oldu. Babam yatalaktı, 3 ayda destekle yürümeye başladı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkür ediyoruz. Bu hizmeti çok değerli" şeklinde konuştu.

Etkinliğe Metin Özöğüt Yaşam Merkezi bünyesindeki deneyimli vatandaşlar da katıldı. - ESKİŞEHİR