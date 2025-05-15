Tekirdağ'da Pazarda Ücretsiz Boy ve Kilo Ölçümü

Tekirdağ'da Pazarda Ücretsiz Boy ve Kilo Ölçümü
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Sağlık Bakanlığı'nın obeziteyle mücadele programı kapsamında pazarda ücretsiz boy ve kilo ölçümü yapıldı. Vatandaşlar sonuçları görünce şaşırdı ve uygulamanın sürekli hale gelmesini istedi.

Pazarda ücretsiz boy ve kilo ölçümü yapıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Süleymanpaşa'daki pazarda vatandaşlara ücretsiz boy ve kilo ölçümü yapıldı, bazıları sonuçlara inanamadı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kurulan semt pazarında, Sağlık Bakanlığı'nın obeziteyle mücadele kapsamında başlattığı program çerçevesinde vatandaşlara boy ve kilo ölçümü yapıldı. Sağlık ekiplerinin kurduğu stantta vatandaşların beden kitle indeksi hesaplandı, çıkan sonuçlar hem bilgilendirdi hem de şaşırttı.

Pazar alışverişine gelen birçok kişi, tartıdaki rakamları görünce gözlerine inanamadı. Özellikle kilosunun tahmininden yüksek çıktığını gören vatandaşlar, "Bu kontroller sık yapılmalı" diyerek uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi.

Sağlık çalışanları, ölçüm sonrası vatandaşlara sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konusunda bilgilendirme yaptı. Kilosu önerilen aralığın üzerinde çıkanlar, Süleymanpaşa'daki Sağlıklı Hayat Merkezi'ne yönlendirilerek danışmanlık almaya davet edildi.

Etkinlik boyunca pazar alanında yoğun ilgi gören sağlık standı, vatandaşların büyük beğenisini topladı. Uygulamanın sürekli hale gelmesi talep edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Sağlık
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