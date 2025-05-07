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Tekirdağ'da 41. İnme Merkezi Açıldı

Tekirdağ'da 41. İnme Merkezi Açıldı
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Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde açılan inme merkezi, bölgenin sağlık üssü olma yolunda önemli bir adım attı. Törende, hastanenin 8 milyon hastaya hizmet verdiği belirtildi.

Türkiye'nin 41. inme merkezi Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde açıldı

Şehir Hastanesi 8 milyon hastaya hizmet verdi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde kurulan İnme Merkezi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Türkiye genelindeki 41. inme merkezi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde hizmete girdi. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin konferans salonunda düzenlenen törene eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan katıldı.

8 milyona yakın hastaya hizmet verildi

Programda konuşan eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şehir hastanesinin açıldığı günden bu yana yaklaşık 8 milyon hastaya hizmet verdiğini belirtti. Sadece 2024 yılında 1 milyon 700 bin hastaya hizmet sunulduğunu ifade eden Şentop, "Bu hastaların 300 bini şehir dışından geldi. Dolayısıyla hastane, yalnızca Tekirdağ'a değil Trakya ve çevre illere hatta yurtdışından gelen hastalara da hizmet veriyor. Bölgenin sağlık üssü haline geldi" dedi.

Zamanla yarışan merkez: İnme Merkezi

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz, inme merkezlerinin inmeyi önlemede hayati önem taşıdığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın hayali olan şehir hastanelerimizin bir yenisi Tekirdağ'da açılıyor. 6 yoğun bakım ve 6 servis yatağıyla hizmet verecek bu merkez, önemli bir ihtiyacı karşılayacak" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ise merkezin zamanla yarışan bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Kalkan, "2023 yılında 642, 2024 yılında 677, 2025'in ilk çeyreğinde 180 hastamızı inme nedeniyle il dışına sevk ettik. Bu süreçte 2 bin personel görevlendirildi, bin 319 saat ambulans kullanıldı ve 197 bin 500 kilometre yol yapıldı" dedi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de şehir hastanesine yönelik memnuniyetin yüksek olduğunu, kentte yapımı süren yeni hastanelerin de kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Soytürk, Mustafa Şentop'a hediye takdim etti. Emrah Ceviz'e tabloyu İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan verirken, Başhekim Lütfi Çağatay Onar da Karacakılavuz dokuması hediye etti. Törene Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol'da katıldı. Tören, edilen dua sonrası protokol üyelerinin kurdele kesimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Sağlık
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