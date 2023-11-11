TEİS Başkanı: Uyuz ilaçlarının geri ödeme kapsamına alınması gerekiyor

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, "Daha önce Türkiye'de uyuzda kullanılan ağızdan alınan ilaçlar yoktu. Ancak son dönemde ülkemizde bu ilaç bulunuyor ve vatandaş bu ilaçları ücretli olarak temin edebiliyor. Vatandaşların rahatlıkla ilaca ulaşıp tedavi olabilmesi için, söz konusu ilaçların bir an önce SGK'nın geri ödeme kapsamına alması gerektiğini ve haricen kullanılan ilaçlarda da aile boyu tedaviyi kabul etmesi gerektiğini halk sağlığının korunması adına kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasını yaptı.

TEİS Başkanı Eczacı Nurten Saydan, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 artış gösteren uyuz vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Saydan, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"UYUZ, BİR KİŞİDEN BAŞKA BİR KİŞİYE EN AZ 15 -20 DAKİKA SÜRE İLE DOĞRUDAN VEYA YAKIN TEMAS İLE BULAŞIR"

"Uyuz, cildin üst tabakasına yuva yapan mikroskobik boyutlardaki sarcoptes scabiei von hominis adlı akarın (uyuz böceği) deriyi istila ettiği son derece bulaşıcı ve kaşıntılı bir cilt rahatsızlığıdır. Akarlar yuvalandığı deri bölgesinde yumurtlayarak çoğalırken, özellikle geceleri uykudan uyandıracak kadar şiddeti daha da artan bir kaşıntıya ve kızarıklığa neden olurlar. Vücutta kaşıntılarla beraber deride uyuzun tipik döküntüleri ve kaşımaya bağlı olarak gelişen yaralar oluşur. Özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde artış gösteren uyuz hastalığı; kalabalık olan okul, hastane ve askeri kışla gibi bölgelerde daha çok görülür. Yakın ten teması, uyuz olan bir kişiyle giysi veya yatak takımı paylaşmak gibi durumlar uyuz hastalığına neden olan akarların artmasına ve bulaşmasına neden olur. Uyuz, bir kişiden başka bir kişiye en az 15 -20 dakika süre ile doğrudan veya yakın temas ile bulaşır. Özellikle ev, okul, iş yeri ve toplu ve kalabalık insan gruplarının olduğu yerlerde hızla yayılırlar.

"TOPLU TAŞIMA ALANLARINDA, KALABALIK ORTAMLARDA HİJYENE DİKKAT EDİLMELİ"

Kaşıntılar daha çok el ve ayak parmakları arası, bilekler, koltuk altı, göbek deliği çevresi, bel, meme ucu ve kasık bölgesi gibi deri kıvrımlarında meydana gelir. Özellikle gece yoğun kaşıntı olur. Uyuz hastalığından korunmak için öncelikle bulaş yollarını bilmek ve uyuz vakalarından uzak durmak önemlidir. Bulaşma yakın temasla olur. Ancak kısa süreli temasın bulaşma için yeterli olmadığı unutulmamalıdır. Uyuz hastalığından korunmak için; Özellikle toplu taşıma alanlarında, kalabalık ortamlarda hijyene dikkat edilmeli, uyuz hastalığına sahip olan kişilere temastan kaçınılmalı, havlu, nevresim iç çamaşırı gibi kişisel eşyalar ortak kullanılmamalı, kişisel hijyene dikkat edilmeli, araba, ev gibi ortak kullanım olan alanlarda temizliğe dikkat edilmelidir.

"UYUZ TEDAVİSİNDE KULLANILAN BÜTÜN İLAÇLAR SGK'NIN GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALINMALI"

Reçeteli ilaçlar uyuzu geçirmenin en garanti yoludur. Permethrin yüzde 1 ve yüzde 5 krem, losyon ve şampuanların etkisi güçlüdür. İlaç, akşam duştan sonra baş hariç bütün vücuda, kaşınmayan yerler dahil uygulanır, çıkarılan giysilerin yerine temizleri giyilir, 7-8 saat sonra yeniden duş alınır. Daha önce Türkiye'de uyuzda kullanılan ağızdan alınan ilaçlar yoktu. Ancak son dönemde ülkemizde bu ilaç bulunuyor ve vatandaş bu ilaçları ücretli olarak temin edebiliyor. Vatandaşların rahatlıkla ilaca ulaşıp tedavi olabilmesi için, söz konusu ilaçların bir an önce SGK'nın geri ödeme kapsamına alması gerektiğini ve haricen kullanılan ilaçlarda da aile boyu tedaviyi kabul etmesi gerektiğini halk sağlığının korunması adına kamuoyunun bilgisine sunarız."