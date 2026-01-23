Tedavi değil işkence! Ayaklarından tavana asıp çekiç ve kazıkla...
Bel fıtığı hastasını akılalmaz bir yöntemle tedavi eden şarlatan yaptıklarıyla hayrete düşürdü. Şarlatan, eline aldığı çekiç ve kazığı kullanarak fıtığı olan kişiyi tedavi etmeye çalıştı. Kaydedilen görüntülerde zaman zaman canı yanan hastanın çığlıklar attığı duyulurken şarlatan, son olarak fıtıklı bölgeye şaplak attı.
Bel fıtığı hastasını tedavi ettiğini iddia eden bir şarlatanın uyguladığı akılalmaz yöntem infial yarattı. Ayaklarından tavana asılan bir hastaya çekiç ve kazıkla müdahale edilen görüntüler, "tedavi değil işkence" yorumlarına neden oldu.
Paylaşılan görüntülerde, bel fıtığı olduğu belirtilen bir kişinin ayaklarından bağlanarak tavana asıldığı, sözde tedavi uygulayan kişinin ise eline çekiç ve kazık alarak hastanın vücuduna müdahale ettiği görüldü. İşlem sırasında hastanın acı içinde bağırdığı anlar dikkat çekti.
Görüntülerde şarlatanın, hastanın canının yandığı anlarda müdahaleye devam ettiği, son olarak ise fıtıklı bölgeye şaplak attığı anlar yer aldı.