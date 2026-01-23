Haberler

Tedavi değil işkence! Ayaklarından tavana asıp çekiç ve kazıkla...

Tedavi değil işkence! Ayaklarından tavana asıp çekiç ve kazıkla...
Güncelleme:
Bel fıtığı hastasını akılalmaz bir yöntemle tedavi eden şarlatan yaptıklarıyla hayrete düşürdü. Şarlatan, eline aldığı çekiç ve kazığı kullanarak fıtığı olan kişiyi tedavi etmeye çalıştı. Kaydedilen görüntülerde zaman zaman canı yanan hastanın çığlıklar attığı duyulurken şarlatan, son olarak fıtıklı bölgeye şaplak attı.

  • Bel fıtığı hastası olduğu belirtilen bir kişi, ayaklarından tavana asılarak çekiç ve kazıkla müdahaleye maruz kaldı.
  • Müdahale sırasında hastanın acı içinde bağırdığı görüldü.
  • Sözde tedaviyi uygulayan kişi, hastanın fıtıklı bölgesine şaplak attı.

Bel fıtığı hastasını tedavi ettiğini iddia eden bir şarlatanın uyguladığı akılalmaz yöntem infial yarattı. Ayaklarından tavana asılan bir hastaya çekiç ve kazıkla müdahale edilen görüntüler, "tedavi değil işkence" yorumlarına neden oldu.

AKILALMAZ GÖRÜNTÜLER

Paylaşılan görüntülerde, bel fıtığı olduğu belirtilen bir kişinin ayaklarından bağlanarak tavana asıldığı, sözde tedavi uygulayan kişinin ise eline çekiç ve kazık alarak hastanın vücuduna müdahale ettiği görüldü. İşlem sırasında hastanın acı içinde bağırdığı anlar dikkat çekti.

Tedavi değil işkence! Ayaklarından tavana asıp çekiç ve kazıkla...

TEDAVİ İŞKENCEYE DÖNÜŞTÜ

Görüntülerde şarlatanın, hastanın canının yandığı anlarda müdahaleye devam ettiği, son olarak ise fıtıklı bölgeye şaplak attığı anlar yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
Yorumlar (6)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

aynı eziyeti emeklilere yapıyorlar ama ses çıkaran yok.

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Tavana asılan adam sanki oto tamircisinde motoru zincirle tavana doğru çekilmiş motor tamiri yapılır gibi. Hacı Remzi usta işinin başında.

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Baş aşağı asılı halde fıtık tedavisi uygulayan cihazlar var. Baş aşağı duruş aleti diye arat bulursun. Yüzme ile baya yol kat edildiğini duymuştum hatta eski ev sahibim yüzmeye kayıt oldu ve 4 ay sonra benden sağlam göründü.

Haber Yorumları62km9g8z28:

denize dusen yilana sarilir derler ama, bu adam neden hastaneye gitmiyor

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Dayı göçük düzeltiyor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

