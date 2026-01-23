Tedavi değil işkence! Ayaklarından tavana asıp çekiç ve kazıkla...

Bel fıtığı hastasını tedavi ettiğini iddia eden bir şarlatanın uyguladığı akılalmaz yöntem infial yarattı. Ayaklarından tavana asılan bir hastaya çekiç ve kazıkla müdahale edilen görüntüler, "tedavi değil işkence" yorumlarına neden oldu.

AKILALMAZ GÖRÜNTÜLER

Paylaşılan görüntülerde, bel fıtığı olduğu belirtilen bir kişinin ayaklarından bağlanarak tavana asıldığı, sözde tedavi uygulayan kişinin ise eline çekiç ve kazık alarak hastanın vücuduna müdahale ettiği görüldü. İşlem sırasında hastanın acı içinde bağırdığı anlar dikkat çekti.

TEDAVİ İŞKENCEYE DÖNÜŞTÜ

Görüntülerde şarlatanın, hastanın canının yandığı anlarda müdahaleye devam ettiği, son olarak ise fıtıklı bölgeye şaplak attığı anlar yer aldı.