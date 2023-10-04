TEB 13'üncü Bölge Erzurum Eczacı Odası Başkanı Tekrar Seçildi

TEB 13'üncü Bölge Erzurum Eczacı Odası'nın olağan seçimli genel kurulunda mevcut başkan A. Caner Güven, tek listeyle girdiği seçimde bir kez daha başkan seçildi. Yeni yönetim de belirlendi.

TEB 13'üncü Bölge Erzurum Eczacı Odası, Olağan Seçimli Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Mevcut Başkan A. Caner Güven, tek listeyle girdiği seçimde bir kez daha başkan seçildi.

Erzurum, Kars, Bayburt, Ardahan ve Iğdır ile bağlı ilçelerdeki 500'ü aşkın eczayı aynı çatı altında toplayan 13'üncü Bölge Eczacı Odası, sandık başındaydı. Hasan Fehmi Altıntaş Hizmet Binası'nda yapılan 2023 yılı Olağan Seçimli Genel Kurulun divan başkanlığını Ecz. Emine Bayramoğlu Dursun üstlendi. İki yıllık faaliyet raporlarının okunmasının ardından yapılan seçimlere mevcut Başkan A. Caner Güven, tek listeyle girdi. Çoğunluğun oyuyla bir kez daha başkan seçilen A. Caner Güven, üyelere teşekkür etti.

Son iki yıl içinde eczacıların adeta kronikleşen sorunlarına çare olmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Güven, "Zorlu bir süreç ve dönemden geçtik. Birlik ve beraberlik içinde sorunlarımızı çözmeye gayret ettik ve önemli bir mesafe aldık. Yeni dönemde de yine hep birlikte hareket edecek, ortak akıl ve ortak fikirle mücadelemizi sürdüreceğiz. Desteğini esirgemeyen tüm üyelerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Bu arada TEB 13'üncü Bölge Erzurum Eczacı Odası yeni yönetimi şu isimlerden oluştu. A. Caner Güven, Selami Cengiz, Fatih Tosun, Barış Gönder, Elifli Ay Hatun Dağoğlu, Hafize Yuca ve Bekir Yüksel. - ERZURUM