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Tayland'da 30 Yıl Sonra İlk Şarbon Ölümü

Tayland'da 30 Yıl Sonra İlk Şarbon Ölümü
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Tayland'da, Mukdahan eyaletinde 53 yaşındaki bir kişi şarbon nedeniyle hayatını kaybetti. Bu vaka, son 30 yılın en yüksek şarbon kaynaklı ölüm vakası olarak kaydedildi. Yetkililer, halk sağlığı konusunda uyarıda bulundu.

TAYLAND'da 30 yıl sonra ilk şarbon kaynaklı ölüm bildirildi.

Tayland'da şarbon kaynaklı son 30 yılın en yüksek ölüm vakası kaydedildi. Tayland İl Sağlık Ofisi Şefi Dr. Narong Chankaeo yaptığı açıklamada, Mukdahan eyaletinde 53 yaşındaki bir kişinin şarbona yakalanarak hayatını kaybettiğini aktardı. Aynı bölgede ikinci bir vaka doğrulanırken yetkililer, ölümcül bakteriye maruz kalma olasılığı nedeniyle halk sağlığı uyarısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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