Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Veteriner Hekimler Hayati Öneme Sahip

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Doğa Koruma ve Milli Parklar, yeniden yapılandırılıyor. Burada veteriner hekim arkadaşlarımızın görev alması önemli. Sahipsiz sokak köpekleri sorununun çözümü için belediyelerimizi denetlemede çok aktif yer alacaklar" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Dünya Veteriner Hekimler Günü' programında konuştu. Bakan Yumaklı, tarım sektörü için gıda arz güvenliğinin önemine işaret ederek, "Vatandaşlarımıza sağlıklı, kaliteli, güvenilir hayvansal ürünleri sunmak için veteriner hekim meslek grubumuzun ayrı bir önemi var. Veteriner hekimlerimiz hayati önem taşıyan koruyucu hekimlik, hayvan ıslahı ve tedavisiyle hayvansal ürünlerin güvenliği ile ilgili çeşitli alanlarda ülkemize hizmet veriyor" dedi.

Bakan Yumaklı, veteriner hekimlere destek olmaya devam edeceklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'nı, bereketin yüzyılı yapma konusunda hem bitkisel üretim hem hayvansal üretim, hem su ürünleri hem de bakanlığımızın uhdesi olan diğer konularda 7/24 çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle meslektaşlarımızın çok daha güçlü koşullarda mesleğe adım atabilmesi ve çalışma yapabilmesi için hem yapısal hem de mevzuat geliştirme konusunda destek oluyoruz, olmaya devam edeceğiz. Türkiye kamuoyuna vereceğimiz mesaj şudur ki, sağlıklı hayvan olmadan, sağlıklı bir insan olması mümkün değil. Sağlıklı insan olmadan da sağlıklı bir toplumun olması mümkün değil. Dolayısıyla, sağlıklı bir topumun teminatı da değerli veteriner hekimlerimizin bilgisini, emeğini ve tecrübesini yansıttığı vicdanıyla mümkün" diye konuştu.

'PROTOKOL YAPILDI'

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında şubat ayında protokol yapıldığını söyleyen Bakan Yumaklı, "Kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesinde, bakanlığımız personelinin yanı sıra serbest veteriner hekimlerimiz de 4 yıldır görev almaya devam ediyorlar. Şubat ayında da bakanlığımızla birliğimiz arasında bir protokol yapıldı. Koyun ve keçilerin küpelenmesi ve programlı aşılarının yapılmasında da yine aynı uygulamaya geçtik. Bu kapsamda il müdürlüklerimizle bölgedeki veteriner hekim odaları, bu protokolü imzalayacaklar ve bu mücadeleyi birlikte yürütmüş olacaklar. Doğa Koruma ve Milli Parklar, yeniden yapılandırılıyor. Burada da konusu itibarıyla özellikle veteriner hekim arkadaşlarımızın görev alması son derece önemli. Dolayısıyla bu kapsamda Hayvanları Koruma Kanunu gereği icra edilecek işler başta olmak üzere veteriner hekimlerimizin de görevlendirilmesi buralarda da yapılacak. Sahipsiz sokak köpekleri sorununun çözümü için belediyelerimizi denetlemekte çok aktif bir şekilde yer alacaklar" ifadelerini kullandı.