Sungurlu Devlet Hastanesi'ne yeni doktorlar atandı

Sungurlu Devlet Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Bölümüne Op. Dr. Ali Murat Güllerci, Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümüne ise Op. Dr. Sanem Özcan atandı. Yeni doktorlar hasta kabulüne başladı.

Sungurlu Devlet Hastanesi'ne atanan ortopedi ve kadın hastalıkları ve doğum doktoru görevlerine başladı.

Sungurlu Devlet Hastanesi'nde bir süredir boş olan Ortopedi ve Travmatoloji Bölümüne Op. Dr. Ali Murat Güllerci, Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümüne ise Op. Dr. Sanem Özcan atandı. Güllerci ve Özcan bugün itibariyle hasta kabulüne başladı. - ÇORUM