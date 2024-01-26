Stresin sinir sistemine etkisi ve sağlıklı yaşam: Prof. Dr. Serdar Dağ'dan önemli açıklamalar

Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serdar Dağ Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Dağ, stresin sinir sistemine etkisini anlattı.

STRESTEN KAÇILIR MI?

Stresten kaçmanın mümkün olmadığını belirten Dağ, "Sinir sistemi hayali organ değil. Var olan bir sistem. Sinir sistemi tahrip oluyor ve sistemin tedavi olması lazım. Eskiden depresyonun tedavisi yoktu ilaçlara bağımlılık fazla oluyordu. Ama şimdi farklı tedavi yöntemleri var. İlaçlara da sabırlı olunması gerekir çünkü Sinir sisteminde 2 ay, diğer hastalıkların 1 günüdür. Tedavi olmak için 6 ay gerekir" dedi Stres vücudumuza en çok zarar veren etkenlerden biridir diyen Dağ" Stres insanın yaşamını ve yanındakilerinin yaşamını da kalitesizleştirir" dedi.

ÖFKE KONTROLÜ VE SİNİR SİSTEMİ İLİŞKİSİ

Öfke kontrolü sinir sisteminin yıpranmasına bağlı semptomdur diyen Prof. Dr. Serdar Dağ " Hiç kimse spor yapmıyor. Bir insanın kafa yorgunluğuyla beden yorgunluğunun eşit olması lazım. Gündelik sorunlar kafayı yoruyor ama beden yorulmuyor. Spor da bedeni yoran bir etken ve kafayla eşitleniyor. Böylelikle depresyon ihtimali uykusuzluk gibi etkenler azalıyor" dedi. Tüm bunların dışında Beynin bağırsak ve mide arasındaki ilişkisini açıklayan Dağ." Tüm organların idare edicisi beyin bu yüzden Beyin, mide ve bağırsağı daha çok etkiler. Check-up dan sadece kalp, bağırsak ve böbreklerimiz değil beyinde aklımıza gelmeli" dedi.