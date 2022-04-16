Son dakika sağlık: Kalp hastası vatandaş ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

BAHÇESARAY, VAN (İHA) - - Kalp hastası vatandaş ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

VAN - Van'da çığ tehlikesi nedeniyle yolu kapalı olan Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan vatandaş, ambulans helikopter hastaneye ulaştırdı.

Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı (kalp krizi) şüphesi şikayetiyle devlet hastanesine başvuran 70 yaşındaki Mehmet Emin Dumrul doktorlar, ileri tetkik ve tedavi için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etme kararı aldı. Van-Bahçesaray kara yolunun çığ tehlikesi nedeniyle bir süredir kapalı olması ve Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden alternatif yolun da uzunluğu dolayısıyla sağlık ekipleri, ambulans helikopter talebinde bulundu. Bunun üzerine Van'dan kalkan ambulans helikopter, zorlu doğa şartlarına rağmen ilçe merkezine indi. Ekiplerin müdahalesinin ardından sedyeyle helikoptere taşınan Durmuş, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

(EKİP-ŞAK-Y)