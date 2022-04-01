Bakan Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı üçte bire indi - Haberler

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Bakan Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı üçte bire indi

Demirören Haber Ajansı - Sağlık
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Koronavirüs salgınında yeni bir döneme girilirken Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranları Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi. Bugün gerçekleştirdiğimiz ve kamu hastaneleri başhekimlerinin katıldığı toplantıda görülen tablodan çok mutluyuz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranlarının Omicron öncesi döneme göre üçte bire indiğini duyurdu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yoğun bakım ve servis doluluk oranları Omicron öncesi döneme kıyasla üçte bire indi. Bugün gerçekleştirdiğimiz ve kamu hastaneleri başhekimlerinin katıldığı toplantıda görülen tablodan çok mutluyuz" dedi.

Bakan Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı üçte bire indi

Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Fahrettin Koca, İstanbul, Omicron, Sağlık, Haberler

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