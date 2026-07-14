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Ambulans uçak, Tülin bebek için havalandı

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Muş'ta 39 haftalık doğan Tülin bebek, solunum sıkıntısı nedeniyle Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul'daki hastaneye nakledildi.

MUŞ'ta 39 haftalık olarak gözlerini hayata açan Tülin bebek, solunum sıkıntısı sebebiyle Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Muş Devlet Hastanesi'nde 39 haftalık olarak dünyaya gelen Tülin bebeğin, doğumsal anomali ve doğum sonrası gelişen solunum sıkıntısı sebebiyle İstanbul'a sevkine karar verildi. Sağlık Bakanlığı tarafından Muş'a gönderilen ambulans uçak, Tülin bebeği alıp İstanbul İstinye Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne nakletti.

Haber: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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