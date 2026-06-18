Söke'de iletişim becerileri eğitimi düzenlendi

Söke Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen eğitimde, etkili iletişim becerilerinin bireysel ve sosyal yaşamdaki önemi ele alınarak katılımcılara bilgi verildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde, toplumun ve çalışanların sağlık okuryazarlığını güçlendirmek ve koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla iletişim becerileri eğitimi gerçekleştirildi. Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Söke Sağlıklı Hayat Merkezi'nde yürütülen "Sağlıklı Hayat Saatleri" programı kapsamında düzenlenen eğitim, Psikolog Muhammed Baki Mavi tarafından verildi. "İletişim Becerileri: Geçinmeye Gönlünüz Var mı?" başlıklı eğitimde, etkili iletişimin bireysel ve toplumsal yaşam üzerindeki etkileri anlatıldı. Katılımcılarla bilgi ve deneyim paylaşımının yapıldığı eğitimde, sağlıklı iletişim kurmanın önemi, kişiler arası ilişkilerde iletişim becerilerinin rolü ve günlük yaşamda uygulanabilecek yöntemler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Programın, sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla sürdürüleceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı