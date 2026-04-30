Söke'de sağlık çalışanlarına 'mesleki sorumluluk' eğitimi

Aydın'ın Söke ilçesinde Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde sağlık personeline yönelik "Mesleki Sorumluluk Kurulu ve Rücu İşleyişi" eğitimi düzenlendi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Kamu Avukatı Zerrin Uğurlu Yılmaz tarafından verilen eğitim programına özellikle hekimler yoğun katılım sağladı. Eğitimde, sağlık çalışanlarının mesleki sorumlulukları, karşılaşılabilecek hukuki süreçler ve rücu uygulamalarının işleyişi ele alındı. Program kapsamında katılımcılara, görev sırasında karşılaşılabilecek hukuki durumlara ilişkin detaylı bilgiler aktarılırken, önemli değerlendirmelerle farkındalık oluşturuldu. Eğitime, Başhekim Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz ile hastane yönetimi de katıldı. Program sonunda, bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin sağlık çalışanlarının hukuki süreçlere ilişkin bilgi düzeyini artırmada önemli rol oynadığı vurgulandı. - AYDIN

