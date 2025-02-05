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Soğuk Hava Romatizmal Hastalıkları Şiddetlendirebilir

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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Romatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Shirkhan Amikishiyev, soğuk havaların bakteriyel ve viral enfeksiyonları artırarak romatizmal hastalıkları tetikleyebileceğini belirtti. Enfeksiyon belirtisi gösterenlerin erken muayenelerinin önemi vurgulandı.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Romatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Shirkhan Amikishiyev, soğuk havalarda artan sinüzit, bademcik iltihabı, zatürre ve üst solunum yolu gibi bakteriyel enfeksiyonlar veya bağırsak iltihaplanması gibi viral hastalıkların, romatizmal rahatsızlıkları şiddetlendirebileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde beklenen sıcaklıkların 6-12 derece arasında azalması, ani hava değişimi nedeniyle bakteriyel ve viral enfeksiyonların artmasına yol açabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Romatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Shirkhan Amikishiyev, soğuk havaların enfeksiyon sıklığını artırarak romatizmal hastalıkların tetiklenmesine yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Romatizmal hastalıkların iltihaplı hastalıklar olduklarını kaydeden Amikishiyev, özellikle romatoid artrit, sistemik lupus eritematozis ve Sjögren Sendromu gibi bağ doku hastalıklarının, bakteriyel veya viral enfeksiyonlar tarafından tetiklenebileceğini vurguladı.

Amikishiyev, "Daha önce romatizmal hastalığı olan ya da hastalık belirtileri henüz çok belirgin olmayan kişilerde, soğuk havalarda sinüzit, bademcik iltihabı, zatürre ve üst solunum yolu gibi bakteriyel enfeksiyonlar veya bağırsak iltihaplanması gibi viral hastalıklar, romatizmal rahatsızlıkları daha şiddetli hale getirebilir." ifadelerini kullandı.

Bu dönemde enfeksiyonlar sonrası düşmeyen ateş, eklem ağrısı ve şişlik, döküntü ya da yüksek iltihap testleri gibi belirtiler yaşayan kişilerin romatoloji polikliniğinde muayene edilmesinin büyük önem taşıdığını aktaran Dr. Amikishiyev, erken tanı ve tedaviyle romatizmal hastalıklarda belirtilerin bastırılabileceğine değindi.

Romatizmal hastalıklarda erken teşhisin öneminden bahseden Amikishiyev, "Romatizmal hastalıkları olup enfeksiyonlar sonrası hastalığı şiddetlenen veya yeni romatizma hastalık bulguları geliştiren kişilerin ayırıcı tanısının hızlıca yapılması ve erken dönem ilk basamak tedavilerin uygulanması, ileride gelişebilecek ciddi hastalık yükünü azaltabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Sağlık
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