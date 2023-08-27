SMA ve ALS Hastaları Artık Nöromusküler Tedavi Merkezi'nde Tedavi Edilecek

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Nöromusküler Tedavi Merkezi, sinir ve kas hastalıklarına sahip vatandaşlara daha iyi sağlık hizmeti sunmayı hedefliyor. Merkezde, DMD, SMA ve ALS gibi hastalıkların teşhis ve tedavisi için modern tıbbi ekipmanlar ve uzman doktorlar bulunmaktadır.

SMA ve ALS gibi sinir ve kas hastaları artık Nöromusküler Tedavi Merkezi'nde tedavi edilecek

ANKARA - SMA ve ALS gibi sinir ve kas hastalıklarına sahip vatandaşlar, artık yeni açılan Ankara Etlik Şehir Hastanesi Nöromusküler Tedavi Merkezi'nde tedavi görecek.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi, açıldığı günden bugüne kadar hastalara daha iyi sağlık hizmeti vermek için çalışmalarına devam ediyor. Doğuştan ya da sonradan meydana gelen omurilikteki ön boynuz motor nöron hücrelerinde, sinir-kas kavşağında ve sinirlerde veya kasın kendinde meydana gelen anormallikler sonucunda oluşan hastalıklar, artık Nöromusküler Tedavi Merkezi'nde tedavi edilecek. Düşen Müsküler Distrofi (DMD), SMA ve erişkin hastalarda da ALS gibi sıklıkla görülen hastalıkların teşhis ve tedavinde önemli rol oynayacak olan merkez, bu sayede daha kaliteli sağlık hizmeti vermeyi hedefliyor. Son dönem gelişmiş modern tıbbi ekipmanlarla donatılmış olan merkez, uzman doktorlar ve sağlık personeli ile hastaların durumunu yakın takip ederek, gerektiğinde özelleştirilmiş tedavi programları oluşturmayı amaçlıyor.

Diğer branşlardan da destek alınabilecek

Nöromusküler hastalıklar biriminde çocuk nöroloji, erişkin nöroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının yanı sıra psikolog, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, tıbbi sekreter ve bir hemşirenin görev alacağını belirten Ankara Etlik Şehir Hastanesi Çocuk Nörolojisi Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Deniz Yüksel, "Etlik Şehir Hastanesinde ayrıca danışmanlık hizmeti alabileceğiniz pek çok branş bulunmaktadır. Bunlar; çocuk ve ergen ruh sağlığı, erişkin psikiyatri, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji, enfeksiyon hastalıkları, anestezi ve reanimasyon, patoloji, tıbbi genetik, ergoterapi, dil konuşma terapisti gibi pek çok branştan destek alabilmekteyiz. Bu nedenle hastanemizin avantajlı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Yaklaşık 30 yıldır kas ve sinir sistemi hastalığı yaşayan emekli öğretmen Fahri Ayan, hastalığının ilk başladığında ileri durumda olmadığını ama zamanla durumunun ağırlaştığını söyleyerek, "Değişik hastanelerde ve fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde kaldım. Tabii yaşla beraber hastalığım da ilerledi ve buraya geldim. 1 buçuk aydır buradayım. Buraya geldiğim zamanda aldığım fizyoterapi neticesinde hastalığımın iyileşmesinde muazzam bir gelişme söz konusu. İyileşmeme en büyük etken de gerekli aletin olması ve sürekli fizik tedavi almam. Hastalığın en büyük tedavisi moraldir, motivedir ve gelen hastaya iyi davranmadır. Ben bunu fazlasıyla gördüm. Bu da ben inanıyorum ki ben ve benim gibi hastaların iyileşmesine katkı sağlıyor. Yatağımızdan buraya gelirken bizi getirip götüren arkadaşlar var. Saatinde gelip saatinde çıkıyoruz" diye konuştu.