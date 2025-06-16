SMA Hastası Muhammed Yusuf İçin Kampanya Tamamlandı

KAYSERİ'de, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası olarak dünyaya gelen ve 6 ay sonra teşhis konulan 2,5 yaşındaki Muhammed Yusuf Aktaş'ın Dubai'de tedavi görmesi için istenen 1 milyon 820 bin dolar, valilik onayla kampanyayla toplandı. Muhammed Yusuf'un annesi Neriman ve babası Bülent Aktaş, 18 ay sonra tamamlanan kampanya sonrası valilik önünde kutlama programı düzenledi.

Kocasinan ilçesinde yaşayan 6 çocuklu Neriman ve Bülent Aktaş çifti, en küçük çocukları 2,5 yaşındaki Muhammed Yusuf'un solunum sıkıntısı çekmesi üzerine 9 günlükken hastaneye başvurdu. Muhammed'e yapılan tetkikler sonucu 6 ay sonra SMA Tip-1 hastalığı teşhisi konuldu. Dubai'deki hastaneyle görüşen çift, tedavi ücretinin 1 milyon 820 bin dolar olduğunu öğrendi. Bunun üzerine 18 ay önce valilik onaylı kampanya başlatıldı. Günlerini meydanda stant başında geçiren aile üyeleri, parayı toplamayı başardı.

Tedavi için Dubai'ye gidecek aile, sevinçlerini, valilik önünde yaptıkları kutlamayla paylaştı. Kutlamada, mavi-beyaz balonları gökyüzüne bırakan vatandaşlar, halay çekerek sevinçlerini gösterdi. Anne Neriman Aktaş, "18 aydır mücadele verdik. Mücadelemizin sonuna geldik çok şükür. Rabb'im yüzde 100'ü bizlere nasip etti. Allah'ın izniyle ilacımızı almaya gideceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok heyecanlıyım. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

'YÜZDE 100'E GETİRDİK'

Abla Melisa Aktaş ise "Muhammed Yusuf'un hastalığı SMA Tip-1 kas hastalığı. Bu, vücuttaki kasları eriten bir hastalıktır. Bu süreçte de tedavinin gecikmemesi gerekiyor. Şu an Yusuf'umuz 2,5 yaşında. İnşallah en kısa sürede tedavisine gidecek. Şu anda bizler kampanyamızı bitirdik. Çok şükür yüzde 100'e getirdik. 18 ay süren bir mücadele vardı. Bizler bu mücadeleyi çok şükür kazandık. Çok mutluyuz. Kampanyanın yürütülmesine destek veren yöneticilere ve ailemize teşekkür ediyoruz. Kampanyamız için gerekli tutar 1 milyon 820 bin dolardı. Biz de bu parayı topladık. En kısa sürede tedavisine gidecek inşallah. Tedavi için Dubai'ye gidecek. Orada tedavisini görecek. 3 aylık sabit bir tedavi olacak. Bu, çocukların durumuna göre değişebiliyor. Tedavisini aldıktan sonra normal bir hayata dönüp, fizik tedavi alarak sağlığını korumuş olacak. Hastalığını da ilacını aldıktan sonra atlatacak" diye konuştu.

'OKULUMA DEVAM EDECEĞİM'

Kardeşinin SMA kampanyası için okulunu bırakan Melisa Aktaş, "İnsanlar, '5-10 liramdan ne olacak?' diyorlar. Kimi zaman destek olmaya çekiniyorlar. Ama bu kampanya, yüz binlerle bitmiyor. Bu kampanyalar hep bu şekilde 5-10 liralar, kuruşlar bir araya gelerek çığ gibi büyüyor. Bu çok önemli bir detay. Herkesin elinden geleni yapması bizim için önemli. Ben okul sürecime ara vermiştim. Benim bu insanlara, 'Kardeşim hastalığını atlattıktan sonra, kampanya bittikten sonra ben okuluma devam edeceğim' diye sözüm var. Onlarda bizlerde beraber olup bu mücadeleyi bizimle verdiler. O yüzden inşallah okuluma devam edeceğim" ifadelerini kullandı.