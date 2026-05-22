Eskişehir Sivrihisar Devlet Hastanesi törenle hizmete açıldı

Eskişehir Sivrihisar Devlet Hastanesi'nin açılış töreni, Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Yasin Erkoç ve Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Sağlık Bakanı Yardımcısı Dr. Yasin Erkoç, "Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Yüzyılı programını başlattı. Bunun bir bileşeni de Sağlıklı Türkiye Yüzyılı. Bunun altında ne var? Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık var. Bu kavramı artık duydunuz. Çünkü 2003'te bizim başlattığımız bir Sağlıkta Dönüşüm vardı, 2024'te bunun koruyan, geliştiren, üreten sağlığa yönelik Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programını oluşturdu. Bu arkada gördüğünüz bina, bir bina değil aslında, bir sağlık kompleksi değil. Bu aslında şu demek: Bu, vatandaşımızın sağlığa daha kolay erişimi demek. Sağlığa daha kaliteli erişimi demek. Sağlığa daha verimli ulaşması demek. Daha sürdürülebilir bir sağlık sistemi demek. Daha ötesi, bu bizim için vatandaşımızın memnuniyeti demek. Bu anlamda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu hastanemizde vatandaşımızın arzu ettiği en güzel hizmetleri vermek nasip olacak" dedi.

"Dinamik bir ilçeye tam teşekküllü bir hastane kazandırmak gerekiyordu"

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, "Bugün Eskişehir; Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ve özel hastaneleri ile modern tıbbi donanımı ve güçlü sağlık kadrosuyla yalnızca bölgemizin değil, ülkemizin de en önemli sağlık üslerinden birisidir. Devlet, vatandaşının en zor anında ve hasta yatağında yanında olması beklenendir. İşte bugün de yaptığımız tam da budur. Merkezdeki bu yüksek standardı, en uzak hanemize, en uçtaki vatandaşımıza taşımayı en temel vazife olarak biliyoruz. İşte bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu eser, bu hedefimizin en somut göstergesidir. Sivrihisar'ımız, yüz ölçümü ve stratejik konumu itibarıyla Eskişehir'imizin en büyük, en köklü ilçesidir. E-90 ve E-96 karayollarının kesişim noktasındaki Sivrihisar; Akdeniz'i, Marmara'yı, Ege'yi ve İç Anadolu'nun derinliklerini birbirine bağlayan kritik bir kavşaktır. Yalnızca kendi nüfusuna değil, bu geniş havzaya hizmet veren böylesine büyük ve dinamik bir ilçeye tam teşekküllü bir hastane kazandırmak gerekiyordu, tam da gerektiği gibi oldu" şeklinde konuştu.

"Hastanemizde ayda 11 bin, günde 550'den fazla hastaya şifa olunmakta"

Bu hastane ile Sivrihisar'ın sağlık altyapısını güçlendirirken, ilçeye çok yönlü bir katma değer sağladıklarını belirten Vali Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık Sivrihisarlı hemşehrilerimiz en temel sağlık hakları için kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalmıyor. Sivrihisarlıları il merkezine taşımıyor, nitelikli hizmeti doğrudan hemşerilerimizin ayağına getiriyoruz. Bu yatırımın en büyük talihlileri ise şüphesiz toprağı işleyen, üreten, mahallelerimizde yaşayan çiftçilerimiz ve yaşlılarımızdır. Artık 78 mahallesiyle Sivrihisarlılar, dakikalar içinde bu modern hastaneye ulaşacak; acil durumlarda kaybedilen hayati dakikalar da kazanıma dönüştürecek ve nice canlar zamanında ulaştığı için kurtarılmış olacaktır. 50 yatak kapasitesiyle hizmet veren hastanemiz; gelişmiş tıbbi ekipmanları ve uzman kadrosuyla ilçemizin sağlık altyapısını köklü biçimde güçlendirmektedir. Hastanemizde ayda 11 bin, günde 550'den fazla hastaya şifa olunmakta; ayda 30'dan fazla önemli ameliyat gerçekleştirilmektedir."

"12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan bir sağlık hizmet üssünün açılışını yapacağız"

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici ise "Sivrihisar Devlet Hastanemizin hizmet kapasitesini ve tıbbi hizmet niteliğini bir üst seviyeye çıkarmak için Sayın Bakanımızın takdiriyle, daha önce 43 yataklı D grubu bir hastane olan Sivrihisar Devlet Hastanesi şu an C grubu hastane statüsüne yükselmiştir. Tabii ki bu, bizim için Sivrihisar'daki sağlık hizmetinin niteliğini ve çeşitliliğini arttırmak bağlamından son derece stratejik bir adım olmuştur. Kıymetli konuklar, hastanemizin A bloğu geçen yılın mart ayında hizmete alınmasıyla birlikte, 43 yataklı olan hastanemiz artık 50 yataklı olarak tescil edilmiştir. Hastanemizin B bloğu ise bu yılın şubat ayında hizmete açılmıştır. A bloğu, B bloğu ve müstakil teknik hizmet bürosuyla birlikte şu an 12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan bir sağlık hizmet üssünün açılışını yapacağız. Bizler bu binayı açarak aslında verdiğimiz sağlık hizmetinin niteliğini de farklı bir yere evirdik" ifadelerini kullandı.

Hastane, açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimiyle hizmete açıldı. Toplu fotoğraf çekimi ile son bulan programa; Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve birçok protokol üyesi de katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı