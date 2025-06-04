Sivas'ta Sokak Hayvanları İçin Kısırlaştırma Operasyonları Başladı

Sivas'ta Sokak Hayvanları İçin Kısırlaştırma Operasyonları Başladı
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Sivas Valiliği ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Meraküm Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemlerine başlandı. 200 köpek kısırlaştırılarak önemli bir sosyal sorumluluk projesine adım atılmış oldu.

SİVAS Valiliği ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) iş birliğinde kentteki sokak hayvanlarının toplanarak yerleştirildiği Meraküm Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kısırlaştırma işlemi başladı.

Sivas Valiliği ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi iş birliğinde sokak hayvanları için başlatılan proje kapsamında kısırlaştırma işlemleri yapılmaya başlandı. SCÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Atalay Uslu ve öğretim üyeleri Dr. Mustafa Yalçın ile Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Yurdakul'un denetimleri altında başlayan kısırlaştırma operasyonlarında 200 köpek kısırlaştırıldı. Steril ortamda yapılan kısırlaştırma işlemlerinin devam edeceği açıklandı.

SCÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Barış Atalay Uslu konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Son derece önemli olan bir sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdiklerini söyleyen Prof. Dr. Uslu, şunları söyledi:

"Bilindiği üzere sokak hayvanları sorunu büyük bir problem haline geldi. 5199 sayılı kanunun değişmesi ve uygulamasının açılmasıyla birlikte valiliklere büyük görevler verildi. Sivas Valiliğimiz de hızlı bir aksiyon alarak Sivas Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Merkezi'ni aktif bir hale getirerek sokak hayvanlarının barınağı haline getirdi. Biz de rektörlüğümüzün desteği ile birlikte sahipsiz sokak hayvanlarının toplandığı merkezde kısırlaştırma faaliyetlerine başladık. Öğretim üyelerimiz ile birlikte buradaki hayvanların kısırlaştırılması konusunda bir plan, proje hazırladık. Teknik ekibimiz ile birlikte çok kısa sürede 200'ün üzerinde hayvanı kısırlaştırarak ciddi bir katkı sunduk. Kısırlaştırılma işlemleri alanında uzman hekimlerimiz ve öğrencilerimizin bir eğitimi şekline dönüştü. Valiliğimiz ve rektörümüze bize olan desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu çalışma ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmiş oluyoruz. Çünkü birçok şehirde henüz köpek barınağı yeri tespit edilememişken, Sivas'ta barınak hazırlandı ve kısırlaştırmalara başladık. Bu da ileri bir noktaya ulaştığımızı gösteriyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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