Sivas'ta Periton Diyalizde Güncel Yaklaşımlar Toplantısı Düzenlendi

Sivas Numune Hastanesi'nde "Periton Diyalizde Güncel Yaklaşımlar" toplantısı gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, toplantıda Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Nefroloji Kliniğinden Prof. Dr. Fatih Dede, Genel Cerrahi Kliniğinden Doç. Dr. Tezcan Akın, Hacettepe Üniversitesi Nefroloji Kliniğinden Doç. Dr. Hacı Hasan Yeter ve Sivas Numune Hastanesi Nefroloji Uzmanı Dr. Meryem Timuçin'in katılımıyla "laparoskopik yöntemle periton diyaliz kateteri takılması eğitimi" verildi.

Eğitim kapsamında, laparoskopik yöntemle açık cerrahiye gerek duyulmadan gerçekleştirilen kateter takma işlemi, teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

Uygulamalı eğitim, ilgili hekimlerin katılımıyla interaktif bir şekilde yürütüldü.

Toplantıya, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ferhan Candan ile Sivas Numune Hastanesi nefroloji, genel cerrahi ve çocuk nefroloji hekimleri katıldı.