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Sivas'ta Okulda Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 13 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı

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Sivas'ın Gazipaşa Orta Okulu'nda düzenlenen yemekli etkinlik sonrası 13 öğrenci karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Okulda gıda zehirlenmesi şüphesi: 13 öğrenci hastaneye kaldırıldı

SİVAS - Sivas'ta Gazipaşa Orta Okulu'nda yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 13 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ta bulunan Gazipaşa Orta Okulu 5. sınıf öğrencileri sınıflarında yemekli bir etkinlik düzenledi. Öğrencilerin evlerinden getirdikleri yemeklerin yendiği etkinlik sonrası bazı öğrenciler karın ağrısı şikayetiyle öğretmenlerine başvurdu. Şikayet sasıyı artınca okula sağlık ekipleri çağrıldı. 13 öğrenci karın ağrısı şikayetiyle Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öğrencilerdeki rahatsızlığının nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ÇİFTCİ - Sağlık
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