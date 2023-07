Sivas Devlet Hastanesi'nin çevresi yenileniyor

SİVAS Şehirdeki sağlık altyapısının güçlendirilmesi amacıyla kurumlar arası iş birliği çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Sivas Belediyesi, Sivas Devlet Hastanesi'nde altyapı ve çevre düzenleme çalışması başlattı.

Kolay ve konforlu bir ulaşım hedefiyle cadde ve sokakların yeniden düzenlenmesi için çalışmalarını sürdüren Sivas Belediyesi ekipleri, eş zamanlı olarak okul, cami, hastane ve kamu binalarının bahçeleri gibi ortak kullanım alanlarında da yoğun mesai harcıyor. Sivas Devlet Hastanesi'ndeki araç ve yaya giriş, çıkışlarının yeniden düzenlenmesi başta olmak üzere altyapı, yol, kaldırım ve peyzaj gibi alanlarda başlatılan çalışmaları yerinde inceleyen Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ekiplere kolaylıklar dileyerek Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Hüseyin Gökgöz ile bir araya geldi.

Yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür eden Sivas Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hüseyin Gökgöz, "Hastane çevresinde kaldırımlar ve yolumuzda yılların yorgunluğu vardı. Bu konuyu Başkanımız ile istişare ettik. Sağ olsun kendisi çok olumlu karşıladı ve çözüme kavuşturulması için talimatlar verdi. Bugün de çalışmalara başlandı. Asfaltımız, kaldırımlarımız, altyapımız ve peyzaj çalışmalarımız yapılacak. Sivas Devlet Hastanesi'nin merkeze yakın olması nedeniyle de hasta yoğunluğunun fazla olduğunu söylemek istiyorum. Bu nedenle hastane çevremiz yoğun bir trafiğe sahip oluyor. Kaldırımlarımız ve asfaltımız yenilendikten sonra peyzaj çalışmalarımız olacak. Ben Başkanımız Hilmi Bilgin nezdinde emek veren tüm Belediye ekiplerimize teşekkür ediyorum." dedi.

İhtiyaç duyulan her alana hizmet götürme çabası içerisinde olduklarını belirten Başkan Bilgin, "Bugün şehrimizin merkezinde bulunan ve sağlık alanında şehrimizin büyük bir yükünü çeken Sivas Devlet Hastanesi'nin çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Belediyecilik anlayışımızda ilimizin her türlü sorun ve sıkıntısını çözüme kavuşturacak hizmetleri hayata geçirebilmek için sadece yol, kaldırım, asfalt, park-bahçe değil; eğitim, sağlık, spor alanlarında da elimizi taşın altına koyarak çözümü noktasında hizmet götürmek var. Bugün de sağlık alanında hizmet veren Devlet Hastanemizin çevre düzenlemeleri, altyapısı, peyzajı ve kaldırımlarıyla birlikte yenilenmesi gerekiyordu. Hastane yönetimiyle yaptığımız görüşmeler neticesinde Devlet Hastanemizin otopark ve çevre düzenlemesiyle birlikte şehrimize ve sağlık çalışanlarımıza yakışır bir hale getirmek adına çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Fen İşleri ekibimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Ekiplerimiz en kısa sürede buradaki çalışmaları tamamlayıp hastane çevresini olması gerektiği gibi temiz, ferah, altyapısı tamamlanmış, kaldırımları yenilenmiş, peyzajı tamamlanmış bir şekilde hemşehrilerimizin ve sağlık çalışanlarımızın hizmetine açacağız. Biz Sivas Belediyesi olarak şehrimizin her noktasında, her alanında gayret ve fedakarlık içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tabi bu çalışmalar yapılırken bazı aksaklıklar yaşanabiliyor. Bu konu hakkında da hemşehrilerimizden kısa süre anlayış bekliyoruz." İfadelerini kullandı.