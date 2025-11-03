Haberler

Sivas Devlet Hastanesi'nde Ultrason ile Kas ve İskelet Sistemi Tedavisine Yeni Yaklaşım

Sivas Devlet Hastanesi'nde Ultrason ile Kas ve İskelet Sistemi Tedavisine Yeni Yaklaşım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Devlet Hastanesi, kas ve iskelet sistemi hastalıklarında ultrasonun kullanımına başladığını duyurdu. Uzman Dr. Serkan Polat, ultrasonun dinamik değerlendirme imkanı sunduğunu ve enjeksiyon uygulamalarında büyük avantaj sağladığını belirtti.

Sivas Devlet Hastanesinde kas ve iskelet sistemi tedavisinde ultrason kullanımına başlanıldığı bildirildi.

Sivas Devlet Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Serkan Polat, yazılı açıklamasında, kas-iskelet sistemi hastalıklarında ultrason kullanımının önemine dikkati çekti.

Ultrasonun, sadece statik bir görüntüleme yöntemi olmadığını vurgulayan Polat, "MR ya da röntgene kıyasla ultrason, dinamik değerlendirme imkanı sunuyor. Bu sayede muayene veya röntgende fark edemediğimiz bazı durumları, poliklinik ortamında hızlıca tespit edip tedavi sürecine hemen dahil edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ultrasonun yalnızca tanı koymada değil, enjeksiyon uygulamalarında da büyük avantaj sağladığını belirten Polat, şunları kaydetti:

"Bazı enjeksiyonlarımız birkaç milimetrelik hassasiyet gerektiriyor. Ultrason sayesinde iğnenin gittiği noktayı milimetrik olarak dinamik şekilde görebiliyor, işlemleri daha başarılı ve güvenli biçimde gerçekleştirebiliyoruz. Ultrason hasta konforunu artırıyor ve komplikasyon riskini azaltıyor. Görüntüleme sayesinde enjeksiyon bölgesindeki damar ve sinir yapılarını net bir şekilde görüp, bu yapılara zarar vermeden işlem yapabiliyoruz. Bu da hem hasta için konforlu hem de bizim açımızdan güvenli ve tatmin edici bir tedavi imkanı sağlıyor. Polikliniğimizde de ultrasonu etkin şekilde kullanıyor, hastalarımıza modern ve güvenilir sağlık hizmeti sunuyoruz."

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Sağlık
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi sallanıyor! Korkutan deprem çok sayıda ili etkiledi
Zam yağmuru beklenirken Bakan Şimşek'ten sürpriz 'indirim' mesajı

Zam haberleri art arda gelirken Bakan Şimşek'ten sürpriz mesaj
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu katliama doymuyor! İdam cezası tasarısına onay verdi

Soykırımcı Netanyahu hepsini tek tek idam etmeye hazırlanıyor
Dünyanın konuştuğu anlaşmanın şifreleri! Süper güç Türkiye, tarihi imzayı böyle attırdı

Süper güç Türkiye, tarihi imzayı böyle attırdı
Güllü'nün ölümünde yeni detay: Oğluyla yaşadığı şiddet olayı ortaya çıktı

Güllü'nün şüpheli ölümünde yeni detay: Kayıtlar ortaya çıktı
Fatih Ürek'in hayat mücadelesi sürüyor: Ece Erken son durumu açıkladı

Yoğun bakımda yaşam savaşı! Ece Erken son durumunu açıkladı
Netanyahu katliama doymuyor! İdam cezası tasarısına onay verdi

Soykırımcı Netanyahu hepsini tek tek idam etmeye hazırlanıyor
Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

Futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi verdi
Çürümüş cesedin Onur'a ait olduğu, anneden alınan DNA ile kesinleşti

Çürümüş cesedin kimliği, anneden alınan DNA ile kesinleşti
Galatasaray'ın eski yıldızı yeni takımında krallar gibi karşılandı

Krallar gibi karşılandı! Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

Ahmet Türk'ten Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan başlıyor
72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! Kan donduran 'Çocuğunu öldürdü' iddiası

72 yaşındaki adamı namaza giderken vurdu! "Çocuğunu öldürdü" iddiası
Kasım ayı kira zam oranı belli oldu

Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu
Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor

Bahçeli talimat verdi! AK Partili bakanın adı mahalleye veriliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.