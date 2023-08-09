Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Nöroradyoloji Alanında Başarılı Bir Operasyon Gerçekleştirildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde beyin arka çukur atardamar darlığı ameliyatı ile nöroradyoloji alanında başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonu gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Bülent Yıldız, hastanın tedavi sonrasında sağlıklı bir şekilde nöroloji servisinde olduğunu belirtti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) beyin arka çukur atardamar darlığı ameliyatı ile "Nöroradyoloji" alanında başarılı bir operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

SCÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Bülent Yıldız gerçekleştirdiği operasyon hakkında bilgi verdi.

Yıldız, nöroradyoloji açısından çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hasta, tekrarlayan beyin inmesi atakları sebebiyle radyoloji bölümüne sevk edildi. Hastanın inme atakları ilaç tedavisine yanıt vermediği için yapılan anjiyografik incelemede beynin en önemli damarlarından biri olan beyin arka çukur ana atardamarında (baziler arterde) önemli bir darlık saptadık." ifadelerini kullandı.

Bu operasyonu SCÜ'de ilk kez gerçekleştirdiklerini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Hastanın tedavi planını yaptıktan sonra ilgili beyin damarına ulaşarak mikrokatater tekniği ile öncelikle balon yapıp damarı genişlettik. Daha sonra damarın uzun dönem daha rahat açık kalabilmesi için bu bölgeye bir stent yerleştirdik. Hastamız şu an sağlıklı bir şekilde nöroloji servisinde yatmaktadır. Hastamızın işlem öncesi sağ kol ve bacağında güçsüzlük vardı. Bacağındaki güçsüzlük tedavi sonrasında daha iyi bir duruma geldi. Kolu da ilerleyen dönemde fizik tedaviyle daha iyi bir hale gelecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Yıldız, başarılı operasyonun gerçekleştirilmesine katkılarından dolayı SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'a, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan'a ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.