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Sırrı Süreyya Önder'den günler sonra haber var

Sırrı Süreyya Önder'den günler sonra haber var
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15 Nisan'dan bu yana yoğun bakımda tedavi gören Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin Prof. Dr. Ertan Sağbaş açıklamalarda bulundu. Önder'e şu an hiçbir uyutucu ilaç vermediklerini ancak uyanmadığını belirten Sağbaş, "Bir mucizenin peşine düştük gidiyoruz. Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz var" dedi.

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan gecesi aort damarının yırtılması sonucu Şişli'de bulunan Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada 12 saati aşkın bir ameliyat sonrası hastanenin yoğun bakımına alınan Önder'in tedavisi sürüyor. Hâlâ uyanamayan Önder'in hayati tehlikesi devam ederken doktoru Önder'in doktoru ve Florence Nightingale Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş, son durumu hakkında bilgi verdi.

"UYUTUCU BİR ŞEY ALMIYOR AMA UYANMIYOR"

Önder'e şu an hiçbir uyutucu ilaç vermediklerini belirten Sağbaş, "Günlerdir uyutucu bir şey almıyor ama uyanmıyor. Bunun sebebi ne? Ödem. İnşallah ödemdir. Oksijensiz de kalmış olabilir. Anoksik beyin diyoruz. Bu resüsüstasyon sırasında o da olabilir. Bunun adını şu an koyamıyoruz. Şu an beynindeki hadise net budur diyemiyoruz. Daha doğrusu nörologlar diyemiyor" dedi.

"KURTULMA İHTİMALİ ZAYIF OLSA DA UMUDUMUZ VAR"

Önder'in sağlık durumunun şu anki haline gelmesini 'mucize' olarak nitelendiren Sağbaş, "Biz de bir mucizenin peşine düştük gidiyoruz. Bu mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çok dengeli olmamız lazım. Umudumuz devam ediyor. Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz var" ifadelerini kullandı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Sağlık
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

yolcu

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Haber YorumlarıAlper Tangatunga:

Altay Yozkurt: Adam ol.

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Haber Yorumlarımehmet emin günen:

Rabbim barış elçisine tez bir zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum.

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Haber YorumlarıMehmet Tolu:

iyi bir insandı.. hep barışın peşinden koştu.. kimse kimseye tükürmesin diyordu

Yorum Beğen120
Yorum Beğenme29
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Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Arkadaşım dediğimiz çıkacak bu adamın beyin ölümü gerçekleşti hiç boşuna uğraşmayın ama Allah ki Düşmanımın Başına vermesin ailesine sabır versin

Yorum Beğen105
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Haber YorumlarıGADDAR:

adam öldü zaten bahçeli gibi yaptılar bunu da boşa uğraşmayın günaha da daha fazla girmeyin açıklayın ikisininde öldüğünü kurtulun

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Haber YorumlarıHasan Karaoglu:

Hastane para kazanacak..!

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıAlper Tangatunga:

tunaboylu: Kemiklerin üstünde tepinmekten bıkmadınızmı. Nedir bu kemik sevdası.

Yorum Beğen34
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Haber YorumlarıJon snow:

Ah be sırrı abi:((((((

Yorum Beğen29
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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Makinaya bağlı yaşıyordur.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme1
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