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Şırnak'ta nitrat kirliliği için 6 noktadan alınan numunelerde 42 analiz yapıldı

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Şırnak'ta nitrat kirliliği için 6 noktadan alınan numunelerde 42 analiz yapıldı
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Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğini önlemek için il genelindeki yüzey ve yer altı su kaynaklarında denetim ve analiz çalışması yaptı. 6 noktadan alınan numunelerde 42 analiz yapıldı; çalışmaların periyodik süreceği bildirildi.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğinin önüne geçmek amacıyla il genelindeki yüzey ve yer altı su kaynaklarında denetim ve analiz çalışması gerçekleştirdi.

Şırnak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelindeki su kaynaklarının korunması ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanabilecek kirliliklerin tespit edilmesi amacıyla saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl genelinde belirlenen noktalarda yürütülen izleme faaliyetleri kapsamında, 5 yüzey suyu ve 1 yer altı suyu izleme istasyonu olmak üzere toplam 6 ayrı noktadan su numuneleri alındı. Laboratuvar ortamında incelenen numuneler üzerinde, tarımsal kaynaklı nitrat kirliliği parametrelerini içeren toplam 42 ayrı analiz gerçekleştirildi. Yetkililer, su kaynaklarının kalitesini korumak ve sürdürülebilir tarımı sağlamak adına izleme ve denetim çalışmalarının periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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