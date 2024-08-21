Üye Girişi
Haberler

Şırnak'ta nefes darlığı çeken diyalize bağlı hasta sağlığına kavuştu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Devlet Hastanesine nefes darlığı şikayetiyle başvuran diyaliz hastası 44 yaşındaki Saadet Pünek, kalınlaşan kalp duvarının alkol ile yakma işleminden sonra sağlığında düzelmeler başladı.

Şırnak'ta nefes darlığı çeken diyalize bağlı hasta sağlığına kavuştu

ŞIRNAK - Şırnak Devlet Hastanesine nefes darlığı şikayetiyle başvuran diyaliz hastası 44 yaşındaki Saadet Pünek, kalınlaşan kalp duvarının alkol ile yakma işleminden sonra sağlığında düzelmeler başladı.

Kardiyoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Emin Gökçe ve Op. Dr. Çiğdem Bahar Çakmak, üst basamak hastaneler ve üniversite araştırma hastanelerinde yapılabilen ameliyatı Şırnak Devlet Hastanesinde yaparak, 12 yıldır diyaliz hastası olan ve nefes darlığı çeken 44 yaşındaki kadın hastayı sağlığına kavuşturdu.

Ameliyat ve yoğun bakım tedavilerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Emin Gökçe, hastanın aynı zamanda böbrek yetersizliği nedeni ile takipte olup diyaliz almakta olduğunu söyledi.

Polikliniğe nefes darlığı başvurusu sonrası yaptıkları incelemede kalp duvarında kalınlaşma tespit ettiklerini belirten Dr. Gökçe, "Kalp duvarındaki kalınlaşma sonrası ilaç tedavisi başladık. Ancak etkili bir sonuç alamayınca hastamıza kalınlaşan kalp duvarını inceltmek için alkol ile yakma işlemi yaptık. Hastamızın özellikle damarlarında zorlu bir işlemi vardı. Daha önce üst merkezlerde, üniversite hastanelerinde yapılan bir işlemi burada zorlu da olsa başarılı bir şekilde işlemimizi gerçekleştirdik. Hastamıza öncelikle anjiyoya alarak normal anjiyografik yöntemler ile kalp damarına ulaştıktan sonra, kalınlaşma yapan damara ulaştıktan sonra, o damara saf alkol vererek inceltip daha sonra nefes darlıklarını özellikle iki haftadan sonrada hastamızın belirgin düzelmesini bekliyoruz. Takibinde de hastamıza iki gün yoğun bakım takibi ve bir günde serviste takibinden sonra da yarın rahat bir şekilde ve şikayetsiz bir şekilde hastamızı taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

Saadet Pünek ise, nefesinin kapandığını dile getirerek, "Şırnak Devlet Hastanesi doktorlarına başvurdum. Allah'a şükürler olsun onlarda beni iyileştirdi. Nefes darlığım düzeldi ve şimdi iyi durumdayım. Doktorum sayesinde şimdi iyiyim, kendisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Şırnak Devlet Hastanesi Diyaliz Diyaliz Şırnak Sağlık Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Muslera neden yok, sakatlandı mı, kaç maç yok, ne zaman dönecek (Young Boys - Galatasaray) Galatasaray Play Off elenirse ne olur? Şampiyonlar Ligi Play Off tek maç mı, rövanş var mı (YOUNG BOYS - GALATASARAY)? Galatasaray elendi mi? Young Boys Galatasaray turu kim geçti? TABİİ 2 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ Spor şifresiz izleme linki! TABİİ canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ Spor 1 şifresiz izleme linki! Şampiyonlar Ligi maç sonuçları, puan durumu 21 Ağustos Çarşamba 2024! Galatasaray maçı hangi kanalda 21 Ağustos Çarşamba? Young Boys Galatasaray nerede izlenir? Okan Buruk neden yok, cezalı mı, neden ceza aldı? Okan Buruk yedek kulübesinde neden yok? Young Boys hangi ülkenin, nerenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor? YB hangi takım? YB açılımı ne? İngilizce Young Boys ne demek? Young Boys Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Young Boys maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Young Boys Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Şampiyonlar Ligi CANLI TAKİP GS Young Boys maçı kaç kaç, canlı maç skoru! #9917 #127942 İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Ağustos Haziran Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Şampiyonlar Ligi ayak bastı parası 2024 ne kadar oldu? CANLI maç izle! (YOUNG BOYS GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Ağustos Young Boys Galatasaray maçı nereden izlenir? EXXEN CANLI izle! EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Bein Sports CANLI izle! Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Young Boys Galatasaray maçı hakemi kim?
title