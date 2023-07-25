Şırnak'ta ilk kez kapalı tip varis ameliyatı yapıldı

ŞIRNAK Şırnak Devlet Hastanesi'nde Kalp Damar Cerrahı Dr. Volkan Burak Taban, hastanede ilk kez kapalı yöntemle anjiyografi ameliyatı yaptı. 82 yaşındaki Şirin Güzel, sağlığına kavuştu.

82 yaşındaki Şirin Güzel, devam eden bacak ağrıları nedeniyle Şırnak Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanın tüm tetkiklerini yapan Kalp Damar Cerrahı Dr. Volkan Burak Taban, başka bir ille sevk etmek yerine hastanede bu ameliyatı kendisi yapmaya karar verdi. Varis hastası 82 yaşındaki Şirin Güzel'in bacağında yüzde 80 tıkanıklık tespit edildi. Varis hastası Güzel'i damar tıkanıklığını Uniportal VATS denilen kapalı yöntemle ameliyat eden Dr. Taban, Şırnak Devlet Hastanesi'nde bir ilke imza attı. Dr. Taban ve ekip arkadaşları, yaptıkları ameliyat hazırlıklarından sonra 82 yaşındaki hastayı ameliyat ederek, hasta iki günde sağlığına kavuştu.

Ameliyattan sonra hastayı serviste ziyaret eden Dr. Taban, "82 yaşındaki Şirin Güzel bize bacak damar tıkanıklığıyla başvurdu. Bacağında pıhtı vardı. Bu tür hastalarda kan sulandırıcı kulansa bile uzun süre kullansa bile damar açılması için etkin tedavi edemiyoruz. Şırnak şartlarında da anjiyografi yöntemlerle, kapalı yöntemle damar açma işlemini başarıyla yapabiliyoruz. Şirin Güzel hem benim 3 aylık çalışma süremde 100. hastam olması nedeniyle hem de anjiyografi yöntemle ilk defa yaptığımız ameliyat olması nedeniyle sevindirici bir hasta oldu" dedi.

Tedaviden sonra anjiyografi işlemle bacak damarla açma işlemini gerçekleştirdiklerini belirten Dr. Taban, "Bu kapalı yöntemler artık cerrahi işlemleri biraz teknolojiyi takip etmemiz gereken durumlardır. Bizde son teknolojiyi takip etmeye çalışıyoruz. Varis ameliyatlarında artık kapalı yöntemle ameliyat ediyoruz. Bu bize her hangi bir kesi, enfeksiyon riski, kanama olmadan hastalarımız hem güvenle taburcu edebilme imkanını sağlıyor. Hem de hastalarımızın kontrollerinde çok daha iyi sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Hastamızın durumu iyi ve artık bu günde taburcu edeceğiz. Bu Şırnak bölgesi için kapalı yöntemler çok büyük bir avantajdır. Varisin yanında bacak kol damarları içinde ameliyatlara başlıyoruz. Yorulmadan halkımıza ve bu bölgeye hizmet ediyoruz" diye konuştu.

82 yaşındaki Şirin Güzel ise, "Doktorumuz çok iyi biridir. Allah, ondan razı olsun. Beni ameliyat etti, kısa zamanda toparlandım" ifadelerinde bulundu.