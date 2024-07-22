Üye Girişi
Haberler

Şırnak'ta damar tıkanıklığı nedeniyle yürüme güçlüğü yaşayan hasta ilaç tedavisiyle sağlığına kavuştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 52 yaşındaki Ferit Bayat, damar tıkanıklığına bağlı olarak yürüme güçlüğü yaşıyordu. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Volkan Burak Taban'ın uyguladığı ilaç tedavisi sayesinde Bayat'ın sağlığına kavuştuğu ve uzun mesafeleri yürüyebildiği belirtildi.

Şırnak'ta damar tıkanıklığı nedeniyle yürüme güçlüğü yaşayan hasta, ilaç tedavisiyle sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 15 ay önce yürüme güçlüğü yaşayan 52 yaşındaki Ferit Bayat, çevre illerde tedavi için başvurduğu hastanelerde sonuç alamayınca Şırnak Devlet Hastanesi'ne gitti.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Volkan Burak Taban'a başvuran Bayat'ta, yapılan tetkiklerde sigara kullanımına bağlı damar tıkanıklığı tespit edildi.

Bayat, ilaç tedavisi ile sağlığına kavuştu, yeniden uzun mesafe yürümeye başladı.

"20 metre yürüyemeyen hasta şimdi 8-10 kilometre yürüyebiliyor"

Op. Dr. Taban, gazetecilere, damar tıkanıklığının en önemli sebebinin sigara kullanımı olduğunu, bu nedenle her yıl çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Bacak damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle yürüyemeyen Bayat'a anjiyo ve ameliyata uygun olmadığı için ilaç tedavisi uyguladıklarını ifade eden Taban, "Hastamızın sigarayı bırakması ve ilaçlarını almasıyla günden güne yürüyüş mesafesi arttı. 20 metre yürüyemeyen hasta şimdi 8-10 kilometre yürüyebiliyor. Bacaklarının kesilme riski ortadan kalktı." dedi.

Ferit Bayat da damar tıkanıklığı nedeniyle bacaklarının kesilme riski bulunduğunu belirterek, ilaç tedavisiyle sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Bayat, şunları söyledi:

"Parmaklarımda da yaralar oluşmuştu. 2-3 metre dahi yürüyemiyordum. Volkan hocamın tedavisi sayesinde çok şükür yürüyebiliyorum. Allah ondan razı olsun."

Kaynak: AA / Sağlık

Şırnak Devlet Hastanesi Şırnak Bayat Sağlık Güncel Haberler

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

 Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

 Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

Lugano Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? Lugano Fenerbahçe maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Masterchef 10. yarışmacı kim oldu? BELLİ OLDU! Masterchef kim kazandı? UEFA ülke puanı sıralaması (GÜNCEL) 2024 UEFA ülkeler sıralaması Masterchef nerede çekiliyor? 2024 Masterchef stüdyosu nerede, çekimler nerede yapılıyor? Yaz dizileri 2024! Yaz dizileri neden yok? Bu yaz hangi diziler var? Ceyhun Kazancı kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda çalıştı? Ceyhun Kazancı hakkında bilgiler Masterchef hangi günler var? 2024 Masterchef bu akşam var mı yok mu, hangi günler yayınlanıyor? 22-23 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 22-23 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Üsküdar, Başakşehir, Sancaktepe 22-23 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 22 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi Ötenazi nedir? Ötenazi ne demek? Ötenazi sokak hayvanları yasasından çıkarılıyor mu? Çanakkale'de deprem mi oldu? Çanakkale'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi Kreatin saç döker mi? Kreatin saça ne yapar? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Nizip, İslahiye, Nurdağı 22-23 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi!
Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler

Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title