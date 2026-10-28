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Şırnak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi personeline ilk yardım eğitimi düzenlendi

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Şırnak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi personeline ilk yardım eğitimi düzenlendi
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Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü personeli, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personeline ilk yardım eğitimi düzenledi. Eğitimde acil durumlarda doğru ve zamanında müdahalenin hayati önemine dikkat çekilerek personelin bilgi ve farkındalığının artırılması amaçlandı.

Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personeline yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.

Eğitimde, acil durumlarda doğru ve zamanında müdahalenin hayati önemine dikkat çekildi. Acil durumlarda hayat kurtaran müdahalelerin önemini artırmak ve personelin ilk yardım konusundaki bilgi ve farkındalığını geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, ilk yardımın önemi vurgulandı.

"Doğru zamanda, doğru müdahale hayat kurtarır" anlayışıyla gerçekleştirilen eğitimle, acil durumlarda bilinçli hareket etmenin ve doğru müdahalede bulunmanın önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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