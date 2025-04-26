Aracına polis siren sesi takan sürücüye 280 bin TL ceza

KAYSERİ - Kayseri'de aracına polis siren sesi takan sürücüye 280 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre; aracına polis siren sesi takan bir sürücü, vatandaşlar tarafından şikayet edildi. Şikayetin ardından çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı tespit ederek sürücüsüne ulaştı. Araç sürücüsüne 280 bin 678 TL para cezası kesilirken, ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu.

Ayrıca, araçta trafikten men edildi.