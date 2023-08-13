Sinop'ta Denizde Hareketsiz Halde Bulunan Vatandaşa Sağlık Ekipleri Kalp Masajı Yaptı

Sinop'ta denizde hareketsiz halde bulunan vatandaşa sağlık ekipleri bot üzerinde uzun süre kalp masajı yaptı.

Olay, Sinop'un ikinci Karakum mevkiinde meydana geldi. Ömer Üçüncüoğlu isimli vatandaşı deniz üzerinde hareketsiz halde fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Botla olay yerine giden sağlık ekipleri vatandaşı hayata döndürmek için uzun süre kalp mesajı yaptı. Kıyıda getirilen vatandaş buradan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Botla olay yerine giden Cankurtaran Yavuz Şen; "Bana bir telefon geldi Çalıştığım yer ile alakalı bir boğulma vakası olup olmadığını sordular. Bende bizim orada olmadığını söyledim. Sinop'ta 2 tane Karakum olduğu için ilerideki Karakum diye düşündüm. Motosikletimle gidip bakma istedim. Fakat gördüğümde sedyeyle çıkarılamayacak durumdaydı. Geri dönüp motosikletimi bırakıp cankurtaran botunu aldım. Botla boğulma olayının olduğu yere gittim. Orada hemşireler ve vatandaşlarla beraber vatandaşı bota koyduk. Sonrasında sağlık personelleri tarafından kalp masajı yapılmaya devam ediyordu. Bende o sırada ambulansa Özel İdarenin iskelesine gelmelerini oradan vatandaşı daha rahat alabileceklerini söyledim. Oraya geldiler ve vatandaş hastaneye sevk edildi. Şuanda vatandaşın yaşadığını biliyoruz. İnşallah en kısa sürede Ömer amcamız tekrar sağlığına kavuşur." İfadelerine yer verdi. - SİNOP