Sinop'ta sağlık bilinci için eğitim seferberliği

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sağlıklı Hayat Saatleri" programı kapsamında eğitim etkinliği düzenlendi.

Programda Psikolog Özger Erdal Tekindur tarafından "Çocuklarda ve Ergenlerde Sınav Kaygısı ve Ebeveyn Yaklaşımları" konusu ele alındı. Eğitimde, sınav kaygısının çocuk ve ergenlerin akademik başarıları ile psikolojik durumları üzerindeki etkileri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Etkinlikte ayrıca sınav kaygısıyla başa çıkma yöntemleri, öğrencilerin sınav sürecini daha sağlıklı yönetebilmeleri için uygulanabilecek teknikler ve ebeveynlerin çocuklarına bu süreçte nasıl destek olabilecekleri anlatıldı.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği programda, ebeveynlerin merak ettiği sorular da yanıtlandı. Eğitim, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı