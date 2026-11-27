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Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde, yataklı kliniklerde sunulan sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla toplantı gerçekleştirildi.

Hastane bünyesinde düzenlenen Yataklı Klinikler Değerlendirme Toplantısı'nda, kliniklerin mevcut işleyişi, hasta bakım süreçleri, sağlık hizmetlerinin etkinliği ve verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, yataklı kliniklerde sunulan sağlık hizmetlerinin daha etkin ve sürdürülebilir hale getirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulurken, hasta ve çalışan memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar üzerinde duruldu.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, hasta ve çalışan memnuniyetini esas alan, kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunma hedefi doğrultusunda değerlendirmelerin gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı