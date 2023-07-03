- Siirt'te yapılan ilk açık kalp ameliyatı başarıyla gerçekleşti

SİİRT - Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ilk By pass (açık kalp) ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Siirt'te kalp krizi geçiren 56 yaşındaki Şakir Gündüz, kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk defa gerçekleştirilen By pass (açık kalp) ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

Bir hafta önce kalp krizi nedeniyle hastaneye getirilen 56 yaşındaki Gündüz, hastanenin Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Çağdaş Kaynak eşliğinde Kalp Damar Cerrahi uzmanları Opr. Dr. Uğur Şener ve Opr. Dr. Kadri Çekirdekoğlu tarafından ameliyata alındı. Başarılı bir şekilde ameliyatı gerçekleştiren doktorlar, Siirt'te ilk defa açık kalp ameliyatını gerçekleştirerek bir ilke imza attı.

Siirt'te sağlık anlamında bu ameliyatın çok önemli olduğunu söyleyen Başhekim Kaynak, "2015 yılında kardiyoloji uzmanı olarak göreve başladığım ilk zamandan sonra iki aylık bir periyota koroner anjiyografi ünitesini kurmuştuk. O dönemde idareci değildim. Kardiyoloji uzmanı olarak görev aldım. Şimdi de 2023 yılında başhekim olarak göreve başladıktan sonra iki aylık bir periyot içinde de açık kalp ameliyatlarını Siirt halkının hizmetine sunmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

"Gerçekten yapılan işlem özellikle kaliteli insan gücü, doktor kalitesi anlamında çok önemli bir ameliyat olduğunu düşünüyorum" diyen Kaynak, "Burada değerli hocalarımın katkı ve çabalarına bizzat yakinen şahit oldum. Dolaysıyla onların varlığı ve çabalarıyla bu ameliyat gerçekleşti. Ben şahsım, idarem ve Siirt halkı adına onlara teşekkür ediyorum. Bundan sonraki periyotta tabii ki bu tür ameliyatların yapılması ve devamlılığının sağlanması. Bu hizmetin kalıcı olması çok önemli. Dolaysıyla bizim idare olarak bütün çabamız bu hizmetin kalıcı hale getirilmesine yönelik olacak. Takibinde de merkezimizin tüm Güneydoğu'ya hizmet verir şekilde olmasını amaçlıyoruz" diye konuştu.

Hasta Şakir Gündüz'ün kendilerine kalp krizi şikayeti ile getirildiğini söyleyen Kalp Damar Cerrahisi Opr. Dr. Kadir Çekirdekoğlu, tıkalı olan 3 damarını değiştirdiklerini ifade etti.

Ameliyattan sonra hem yoğun bakım süreci, hem de servis sürecinin gayet güzel ve bekledikleri gibi geçtiğini belirten Çekirdekoğlu, "Biz, bu ameliyatları önceden eğitimimiz esnasında defalarca görüp yapmış kişileriz. Bu ameliyatın burada ilk defa yapılıyor olması tabii ki Siirt için güzel bir haber. Önemli olan da bunun devamının sağlanması. İnşallah bundan sonra hastaların dış merkeze sevklerin önüne geçmiş olacağız. Açık kalp ameliyatı haricinde bir çok damar ameliyatı da hem kapalı yöntemle hem açık yöntemle merkezimizde başarıyla uygulanıyordu. Bir tek yapmadığımız açık kalp ameliyatı kalmıştı. Onu da Siirt halkının hizmetine sunmuş bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

Bu tür ameliyatların dünyada ve Türkiye'de sıklıkla yapıldığını ancak Siirt'te ilk defa yapıldığını belirten Kalp Damar Cerrahisi Opr. Dr. Uğur Şener, "Bu ekibin bir parçası olmaktan gururlu ve mutluyum. İnşallah bundan sonra hastalarımız il dışına gitmez. Hem ekonomik açıdan hem de hastanın manevi açısından baktığımız zaman Siirt'te bu ameliyatların olması hem bizim hem de onlar için daha faydalı olacağını düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

Şakir Gündüz ise, kendini iyi hissettiğini aktararak, "Benimle ilgilendikleri için tüm doktorlarıma teşekkür ediyorum. Allah, razı olsun" ifadelerine yer verdi.