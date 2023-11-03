Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Pembe Kod Tatbikatı Gerçeği Aratmadı

Sağlıkta kalite standartları gereği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan Pembe Kod tatbikatı, bebek ve çocuk kaçırma durumlarına karşı hazırlıklı olunduğunu gösterdi. Tatbikatta, bebeği kaçıran şahıs güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak emniyete teslim edildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, sağlıkta kalite standartları gereği Acil durum ve Afet Yönetimi birimi tarafından bebek ve çocuk kaçırma durumlarında kullanılan "Pembe Kod" olayları için yapılan tatbikat gerçeği aratmadı.

Pembe kod senaryosu gereği odayı gözlemleyen şahıs, annenin uzaklaştığını görünce odaya gidip çocuğu kucaklayarak servisten çıktı. Odaya gelen anne, çocuğunun olmadığını görünce durumu hemşirelere bildirdi. Pembe Kod ekibinin anonsu ile hastanenin bütün çıkışları güvenlik görevlileri tarafından kontrol altına alındı.

Senaryo gereği bebeği kaçıran şahıs, yangın merdiveni çıkışından kaçmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak emniyete, bebek ise anneye teslim edildi. - SİİRT