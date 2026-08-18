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Siirt'te İlk Bypass Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk bypass ameliyatı gerçekleştirildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk bypass ameliyatı gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ameliyatın ardından, ameliyatı gerçekleştiren sağlık ekibiyle ve hastayla görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Memişoğlu Siirt ili ziyareti sırasında Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bypass ameliyatlarının yapılmasına yönelik sağlık ekibini teşvik etmişti. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk bypass ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyatı gerçekleştiren sağlık ekibiyle görüntülü görüşme gerçekleştirdi. 2 hastaya yapılan ameliyatın ardından hastalarla görüşen Bakan Memişoğlu, sağlık çalışanlarını da tebrik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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