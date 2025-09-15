Sığırlarda Üç Gün Hastalığı Salgını Artıyor

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, sığırlarda görülen üç gün hastalığının ülke genelinde artış gösterdiğini söyledi. Köse, "Bulaşma yolu sinekler olduğu için, sineklerle mücadele edilmesi ve biyogüvenlik önlemlerine uyulması şarttır" dedi.

Hayvancılık sektöründe son yıllarda art arda görülen salgın hastalıklar, üreticileri zor durumda bırakıyor. Şap hastalığının ardından bu kez de sığırları etkileyen üç gün hastalığı ortaya çıktı. Bovine Ephemeral Fever (BEF) hastalığı olarak da bilinen, sinekler aracılığıyla bulaşan ve 4-5 yıllık periyotlarla yeniden görülen bu viral enfeksiyon, sürülerde ciddi verim kayıplarına yol açarak yetiştiricilerin endişesini artırdı. Konuya ilişkin açıklama yapan Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, hastalığın hızla bulaştığını ve 2020 yılında yaşanan salgında çok ciddi ölümlere yol açtığını söyledi. Köse, "Üç gün hastalığı, ateşli seyrediyor. Hızlı bulaşan ve yayılan hastalık, sinekler aracılığıyla taşınıyor. Bu dönemde çıkan salgın, çok ölümcül sonuçlara yol açmadı ancak daha öncesinde yaşanan salgında çok ciddi ölümler meydana geldiği için yarın ne olacağı bilinmiyor. Bu nedenle halkımızın bugünden önlem alması gerekiyor" dedi.

'TÜRKİYE'DE HERHANGİ BİR AŞISI YOK'

Köse, salgının sinekler aracılığıyla çiftliklerdeki sığırlara bulaştığını ve Türkiye'de bu salgını önleyebilecek herhangi bir aşının bulunmadığını belirtti. Hastalıkla ilgili bilgiler veren Köse, "Üç gün hastalığı ateşli seyretmekte olup hayvanlarda ciddi verim kayıpları, salya akıntısı, topallık ve akciğerde anfizem gibi belirtiler göstermektedir. Bazen sığırların vücuduna dokunulduğunda çıtırtı şeklinde sesler duyulmaktadır. Bu hastalığı fark eden hayvan yetiştiricileri mutlaka bir yetkiliden destek almalıdır. Türkiye'de bu hastalığa karşı ruhsatlı bir aşı bulunmamaktadır" diye konuştu.

'SİNEKLE MÜCADELE ETMEK ŞART'

Köse, "Sineklerin hayvanlara konmasını önlemek amacıyla çeşitli ilaçlar mevcuttur. Bulaşma yolu sinekler olduğu için, sineklerle mücadele edilmesi ve biyogüvenlik önlemlerine uyulması şarttır. Çiftliklere yabancı hayvan getirilmemelidir. Çünkü gelen hayvanlar sinek taşıyor veya hasta olabilir. Çiftçiler mutlaka bu ilaçları kullanmalı ve çiftliklerinde düzenli sinek mücadelesi yapmalıdır. Belediyelere de görev düşmektedir; topyekun bir sinek mücadelesi başlatılarak hastalığın önüne geçilmelidir. Hayvanlarda hastalık belirtilerini fark eden kişiler, derhal veteriner hekimlere haber vermelidir. Tarım ilçe müdürlükleri ve laboratuvar çalışmalarına destek verilerek mücadele sürdürülmelidir. Sinek mücadelesi oldukça önemlidir; bu şekilde hastalığın yayılmasının önüne geçilebilir. Umarız virüs mutasyona uğramaz ve ölümlere yol açmaz. Şap salgınının ardından üç gün hastalığının da yayılmaması temenni edilmektedir. Bu virüsler hem hayvanlara hem de hayvancılığa ciddi darbeler vurmaktadır. Ancak hep birlikte bu salgının da üstesinden gelinecektir. Hayvancılığın zor olduğu günlerde üst üste iki salgının gelmesi üzüntü vericidir. Hayvancılarımız üzüntüye kapılmamalı, veteriner hekimlerle sürekli irtibat halinde olmalıdır. Bu salgında en önemli unsur, sinekle mücadeledir" dedi.